'ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കില് രാജ്യം ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിന് സാക്ഷിയാകും': കെ രാജന്
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച്. ജനകീയ സമരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭീരുത്വമെന്ന് കെ രാജന്.
Published : October 29, 2026 at 7:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അടിയന്തരമായി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ. രാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്തപക്ഷം രാജ്യം ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ദേശീയ തലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വോട്ട് ചോർച്ചയിലൂടെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ലോയേഴ്സ് (ഐഎഎൽ) സംഘടിപ്പിച്ച ലോക്ഭവൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവർ തന്നെ അവയെ തകർക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന അപമാനകരമായ സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. പതിമൂന്നര കോടിയിലേറെ പൗരന്മാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളിയ നടപടി കടുത്ത ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെയും നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിക്കെതിരെയും തലസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന വിദ്യാർഥി-ഇടതുപക്ഷ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്രൂരമായാണ് അടിച്ചമർത്തിയത്.
നിരോധനങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും വഴി ജനകീയ സമരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭീരുത്വമാണ്. എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കെ. രാജൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മ്യൂസിയം കനകക്കുന്ന് പരിസരത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിന് ഐഎൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മുൻ അഡിഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായ അഡ്വ. കെപി ജയചന്ദ്രൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി തയ്യിൽ ബികെ ജയമോഹൻ, വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി അജയകുമാർ, നേതാക്കളായ അഡ്വ. എസ്.എസ്. ജീവൻ, അഡ്വ. എസ്.എസ്. ബാലു, അഡ്വ. എം. സലാഹുദീൻ, അഡ്വ. അയ്യൂബ് ഖാൻ, അഡ്വ. സി.ബി. സ്വാമിനാഥൻ, അഡ്വ. ജോബി പി.ജെ, അഡ്വ. ജയൻ സി. ദാസ്, അഡ്വ. മാധവൻ പിള്ള, അഡ്വ. ഹനിൽകുമാർ, അഡ്വ. എ.കെ മനോജ്, അഡ്വ. കെ.സി അൻസാർ, അഡ്വ. പി.സി മൊയ്തീൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
തുടർന്ന് ലോക്ഭവന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ അഡ്വ. ജിആർ അനിൽ എംഎൽഎ, അഡ്വ. പി. വസന്തം, അഡ്വ. എംഎസ് താര, അഡ്വ. രാഖി രവികുമാർ, അഡ്വ. എച്ച് രാജീവൻ, അഡ്വ. എം സലാഹുദീൻ എന്നിവർ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഐഎഎല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'അഡ്വക്കേറ്റ് അസംബ്ലി' ചേർന്ന്, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ നടത്തിയ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്ന കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പ്രതീകാത്മകമായി ഇംപീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
Also read: ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; അറസ്റ്റിലായ എസ്എസ് ബിനു വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ