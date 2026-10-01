കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് വാങ്ങാൻ എംഎൽഎ ഫണ്ട്; നിർദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് എംഎൽഎമാർ
എംഎൽഎ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വാങ്ങാൻ അനുമതിയായതോടെ ഉചിതമായ റൂട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊയിലാണ്ടി എംഎൽഎ കെ. പ്രവീൺകുമാർ.
Published : October 1, 2026 at 3:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: എംഎൽഎ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വാങ്ങാൻ അനുമതിയായതോടെ ഉചിതമായ റൂട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊയിലാണ്ടി എംഎൽഎ കെ. പ്രവീൺകുമാർ. പ്രാദേശിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലുമാണ് പോസ്റ്ററുകളും ചർച്ചകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ പോസ്റ്ററിനോടും എംഎൽഎയുടെ തീരുമാനത്തോടും ജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.
മണ്ഡലത്തിലെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ വിവിധ റൂട്ടുകൾ ജനങ്ങൾ കമൻ്റുകളിലൂടെ നിർദേശിച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 'മേപ്പയൂർ–പള്ളിക്കര വഴി മെഡിക്കൽ കോളജ്' കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ്. കൂടാതെ കൊയിലാണ്ടി-അരിക്കുളം വഴി പേരാമ്പ്ര റൂട്ടിലും കപ്പാട് ഭാഗത്തേക്കും സർവീസുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഈ നിർദേശങ്ങൾ എംഎൽഎയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഉചിതമായ റൂട്ടിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ.
"ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബസ് ഓടിക്കാൻ ആണ് പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന്" പ്രവീൺകുമാർ എംഎൽഎ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്കും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാത്രാക്ലേശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മറ്റെന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അതേസമയം ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് ബാലുശ്ശേരി എംഎൽഎ വി ടി സൂരജ് പറഞ്ഞു. നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു ബസ് വാങ്ങുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് കെഎം അഭിജിത് എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. പ്രിയദർശിനി സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വാങ്ങി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും കുറ്റ്യാടി എംഎൽഎ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.
വടകരയിൽ എംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേ പരിഗണിക്കാനാകൂ എന്ന് വടകര എംഎൽഎ കെകെ രമ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഫണ്ടുകൾ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം നഗര കേന്ദ്രീകൃത മണ്ഡലങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ബസ് വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എംഎൽഎമാർക്ക് മുന്നിൽ ആവശ്യം എത്തിയിട്ടില്ല.
മണ്ഡലങ്ങളിലെ രൂക്ഷമായ യാത്രാക്ലേശത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാറിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എംഎൽഎ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് വാങ്ങി മണ്ഡലത്തിൽ സർവീസ് നടത്താനുള്ള അനുമതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു നൽകിയത്. താത്പര്യമുള്ള എംഎൽഎമാർ ഒക്ടോബർ 15ന് അകം ബന്ധപ്പെട്ട കലക്ടർമാർക്ക് പ്രപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും 7 ദിവസത്തിനകം കലക്ടർമാർ ഭരണാനുമതി നൽകി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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