ETV Bharat / state

കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ബസുകൾ വാങ്ങാൻ എംഎൽഎ ഫണ്ട്; പ്രത്യേകാനുമതി നൽകി സർക്കാർ

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

buses for ksrtc government Asset Development Fund mla ksrtc KSRTC ബസുകൾ വാങ്ങാൻ എംഎൽഎ ഫണ്ട്
Representational image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി എംഎൽഎമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബസ് ശേഖരം നവീകരിക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ബസുകൾ വാങ്ങാൻ എംഎൽഎമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേകാനുമതി നൽകി ഉത്തരവിറക്കിയത്.

2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു എംഎൽഎയ്ക്ക് പരമാവധി മൂന്ന് ബസുകൾ വരെ വാങ്ങുന്നതിനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വാങ്ങുന്ന ബസുകളുടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ഇന്ധന വിഭാഗം എന്നിവ കെഎസ്ആർടിസി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായി ആലോചിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. ബസുകൾ അനുവദിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എംഎൽഎമാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നികുതികളും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെ ബസുകളുടെ ആകെ ചെലവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക സെപ്റ്റംബർ 30നകം കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി എംഎൽഎമാർക്ക് കൈമാറണം. പദ്ധതി പ്രകാരം ബസ് വാങ്ങി നൽകാൻ താത്പര്യമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ തങ്ങളുടെ വിഹിതം അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നിർദേശം ഒക്ടോബർ 15നകം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഫണ്ട് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം നിർദേശം ലഭിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ജില്ലാ കലക്ടർമാർ കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡിയെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കി പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകണം. ബസുകളുടെ റൂട്ടും സർവീസും നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അതത് എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മണ്ഡലത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സർവീസ് വിഭാഗം, അലോട്ട്മെൻ്റ്, പുനർവിന്യാസം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ അധികാരം കോർപറേഷനായിരിക്കും. ഓർഡിനറി, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് വിഭാഗത്തിലും ഈ ബസുകൾ വിന്യസിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ധനം, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, മറ്റ് പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും കെഎസ്ആർടിസി തന്നെ വഹിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ബസ് വാങ്ങാനായി അങ്കമാലി മുക്കന്നൂർ സ്വദേശി ജോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 40 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കേരളാ റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ബസ് വാങ്ങി നൽകുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഹീമാൻ ഓട്ടോ റോബോ പാർക്ക് എന്ന കമ്പനി നടത്തുന്നയാളാണ് ജോസ്. കെഎസ്ആർടിസിയെ പിന്തുണച്ച് ജനങ്ങൾ രംഗത്തുവരണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം കേട്ട് ബസ് വാങ്ങി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ജോസ് ഇക്കാര്യം ആദ്യം അറിയിച്ചത് മന്ത്രി റോജി എം ജോണിനെയാണ്.

താൻ നൽകുന്ന ബസ് അങ്കമാലി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തണമെന്നത് മാത്രമാണ് ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിരപ്പിള്ളി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ തെക്കൻ കേരളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ റൂട്ട് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഗതാഗത മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Also Read: വരുന്നു സോളാർ ബോട്ട് തലസ്ഥാനത്തും; വേളി - കഠിനംകുളം സോളാർ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം 30ന്

TAGGED:

BUSES FOR KSRTC GOVERNMENT
ASSET DEVELOPMENT FUND MLA
KSRTC
KSRTC ബസുകൾ വാങ്ങാൻ എംഎൽഎ ഫണ്ട്
MLA FUNDS USE FOR PURCHASE BUS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.