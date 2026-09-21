കോട്ടപ്പുഴയിലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചില്;'രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ഊര്ജിതമാണ്, സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കും': ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത്
ടികെ കോളനി അപകടത്തെ കുറിച്ച് എംഎല്എ ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത്. ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട ഒരാളെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് സെക്യൂരിറ്റി അടക്കമുള്ള സുരക്ഷയൊരുക്കുമെന്നും എംഎല്എ.
Published : September 21, 2026 at 12:57 PM IST
മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായതോടെ മലയോര മേഖലകളില് കനത്ത മഴയാണെന്നും അതാണ് ടികെ കോളനിയിലെ കോട്ടപ്പുഴ കരകവിയാനും അപകടമുണ്ടാകാനും കാരണമായതെന്ന് നിലമ്പൂര് എംഎല്എ ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് പുഴയില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നത്. അപ്രതീക്ഷിത ജലനിരപ്പ് ഉയര്ച്ചയില് ആറ് പേരെയാണ് പുഴയില് കാണാതായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതായിട്ടുണ്ട്. അവര്ക്കായുള്ള തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
എന്ഡിആര്എഫിന്റെയും ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സംഘത്തിന്റെ നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്.രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് സര്ക്കാരിന്റെ പൂര്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയില് തെരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടര്ന്ന് നിര്ത്തിവച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു.
സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ഊര്ജിതമായി തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തില് കാണാതായ ഒരാളെ കൂടി കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്തും. ഇനിയും ഇത്തരം അപകടം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും എംഎല്എ പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ജില്ലാ കലക്ടര്, മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവരുമായി ചര്ച്ച ചെയ്യും. സ്ഥലത്ത് സെക്യൂരിറ്റി അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും എംഎല്എ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക്
മഴവെള്ളപ്പാച്ചില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് അഞ്ച് പേര് മരിച്ച പൂക്കോട്ടുംപാടം ടികെ കോളനി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് സന്ദര്ശിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ അദ്ദേഹം ജില്ലയില് എത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടത്തില് മരിച്ചവര്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അന്തിമോപചാരമര്പ്പിക്കും.
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ടികെ കോളനിയില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതായ അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വണ്ടൂര് സ്വദേശികളായ റഫീഖ്, സജ്ജാദ്, കരുവാരകുണ്ട് സ്വദേശി റഹീം എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കോട്ടക്കല് എടരിക്കോട് സ്വദേശി മങ്ങാടന് അനസ് യാസീന്, തിരൂര് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതായ പ്രദേശവാസി സജിതയെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. പൊലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര്, നാട്ടുകാര് എന്നിവര് സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നത്. കോട്ടപ്പുഴയിലും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് നിലവില് തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
നിരവധി സഞ്ചാരികളെത്തുന്നയിടം
മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗിയും തെളിനീരൊഴുകുന്ന കോട്ടപ്പുഴയുമാണ് ടികെ കോളനിയുടെ പ്രത്യേകത. ദിവസം തോറും നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും നീന്താനുമെല്ലാം എത്തുന്നത്. അവധി ദിവസങ്ങളില് ഇവിടെയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണമേറെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെയുണ്ടായ അപകടത്തില് മരണ സംഖ്യ ഉയരാനും കാരണമായത്. കുടുംബ സമ്മേതമാണ് അവധി ദിവസങ്ങളില് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളെത്താറുള്ളത്.
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