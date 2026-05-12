എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് എന്തു കിട്ടും? പ്രതിമാസ ശമ്പളവും അലവന്‍സും എത്രയെന്നറിയാം

രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന എംഎല്‍എമാരുടെ ഗണത്തിലാണ് കേരളം. അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എംഎല്‍എമാരിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് കേരളത്തിലെ എംഎല്‍എമാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 5:15 PM IST

ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസവും വിരാമമാകുന്നില്ലെങ്കിലും എംഎല്‍എ മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിലും ആനുകൂല്യങ്ങളിലും അനിശ്ചിതത്വമില്ല. പുതുതായി തങ്ങളുടെ എംഎല്‍എമാരായി വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് ലക്ഷങ്ങള്‍ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കുമെന്നു കരുതുന്നവരാണ് വോട്ടര്‍മാരിലധികവും.

എന്നാല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു മുകളിലാണ് എംഎല്‍എമാരുടെ സ്ഥാനമെങ്കിലും ശമ്പളത്തിൻ്റെയും ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എംഎല്‍എമാരില്‍ ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് കേരള എംഎല്‍എ മാര്‍. ജനരോഷം ഭയന്ന് എംഎല്‍എമാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരുകളും വിമുഖത കാട്ടുന്നു എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം.

കേരളത്തിലെ ഒരു എംഎല്‍യുടെ പ്രതിമാസ അലവന്‍സ് ശമ്പളമുള്‍പ്പെടെ 70,000 രൂപ മാത്രമാണ്. അതേസമയം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇത് ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം രൂപയും കര്‍ണാടകത്തില്‍ 2.5 ലക്ഷം രൂപയും ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ 1.25 ലക്ഷം രൂപയും തെലങ്കാനയില്‍ ഏകദേശം 2.75 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. കേരളത്തിലെ എംഎല്‍എമാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന് 2024 ല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജസ്റ്റിസ് സി എന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍നായര്‍ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചെങ്കിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇനിയും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല.

എന്നാല്‍ എംഎല്‍എമാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം സര്‍ക്കാരിന് നിയമ നിര്‍മാണം നടത്താവുന്നതാണെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 1951 ലെ സാലറി ആന്‍ഡ് അലവന്‍സ് ആക്‌ട് അനുസരിച്ച് എംഎല്‍എമാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും കാലോചിതമായി വര്‍ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എംഎല്‍എമാരെക്കാള്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം താഴെയുള്ള ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഏകദേശം 3.5 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസം ശമ്പളം ലഭിക്കും.

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ നിലവില്‍ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളത്തിലെ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിശദമായി അറിയാം.

  • ആകെ പ്രതിമാസ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും 70,000 രൂപ
  • ഇതില്‍ സ്ഥിരം അലവന്‍സ് അഥവാ സ്ഥിരം ശമ്പളം (ഫിക്‌സഡ് അലവന്‍സ/സാലറി) -2000 രൂപ
  • നിയോജക മണ്ഡലം അലവന്‍സ് -25,000 രൂപ
  • ടെലിഫോണ്‍ അലവന്‍സ് -11,000 രൂപ
  • ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അലവന്‍സ് -4,000 രൂപ
  • അമിത ചെലവു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംപ്ചുറി അലവന്‍സ് -8000 രൂപ

ഇതിനൊപ്പം ഡിഎ കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ 70,000 രൂപ കേരളത്തിലെ ഒരു എംഎല്‍എക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമേ നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലയളവില്‍ സിറ്റിങ് അലവന്‍സായി 1000 രൂപ ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് ഔദ്യോഗികമായി യാത്ര ചെയ്‌താല്‍ പ്രതി ദിനം 1200 രൂപ ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനെത്തുന്നതിനു കിലോമീറ്ററിന് 10 രൂപ നിരക്കില്‍ അലവന്‍സുണ്ട്. സഭാ സമ്മേളന കാലയളവില്‍ ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ പോയി മടങ്ങുന്നതിനും കിലോമീറ്ററിന് 10 രൂപ നിരക്കില്‍ ടിഎ (യാത്രാ ബത്ത) ലഭിക്കും.

ഇതിനു പുറമേ യാത്ര നടത്തുന്നതിനായി പ്രതിവര്‍ഷം നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രാവല്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് എംഎല്‍മാര്‍ക്ക് വാഹനങ്ങളില്‍ പെട്രോളും ഡിസലും നിറയ്ക്കുകയോ ട്രെയിനിലോ വിമാനത്തിലോ യാത്ര ചെയ്യുകയുകയോ ആകാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റലില്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി താമസിക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്‌ളാറ്റ് 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കും. ഒപ്പം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസിലെ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എംഎല്‍എയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കാം.

ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഡപ്യൂട്ടേഷനിലാണ് എംഎല്‍എയുടെ പിഎസ് ആകുന്നത്. ശമ്പളം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കും. പുറമേ രണ്ടു പേരെ സഹായികളായും (പിഎ) നിയമിക്കാം. ഇവര്‍ക്ക് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ ലഭിക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കും പ്രതിമാസം എംഎല്‍എ മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ 2000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ ഫിക്‌സഡ് അലവന്‍സാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഡിഎ ഇനത്തില്‍ ഏകദേശം 34,000 രൂപയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. സ്‌പീക്കര്‍, ഡപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കര്‍, ചീഫ് വിപ്പ് എന്നിവര്‍ക്കും ഇതു തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക.

മുന്‍ എംഎല്‍എ മാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ഇങ്ങനെ

നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് എംഎല്‍എ ആയി സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ എംഎല്‍എ അല്ലാതാകുമ്പോള്‍ പ്രതിമാസം 8,000 രൂപ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കും. 5 വര്‍ഷം എംഎല്‍എയി കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ പെന്‍ഷനായി ലഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് എംഎല്‍എ ആയിരുന്ന ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കും. പരമാവധി എംഎല്‍എ പെന്‍ഷന്‍ 50,000 രൂപ മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ എംഎല്‍എ ആയി തുടരുന്ന കാലത്ത് മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ എംഎല്‍എ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സമയത്തെ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കില്ല.

എംഎല്‍എ മരിച്ചാല്‍ ആശ്രിതര്‍ക്കും അതേ തുക തന്നെ പെന്‍ഷനായി ലഭിക്കും. കേരളത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ നാലിനു വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് പക്ഷേ ഇതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ടില്ലെന്നതിനാല്‍ ആദ്യമായി എംഎല്‍എ ആകുന്നവര്‍ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും വരെ പെന്‍ഷന് അര്‍ഹതുണ്ടായിരിക്കില്ല. 1965 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ അന്ന് നിയമസഭ കൂടിയില്ല. അതു കാരണം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആദ്യമായി വിജയിച്ച 32 പേര്‍ക്ക് എംഎല്‍എ ആയി സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പേരില്‍ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആശ്രിതര്‍ക്കും ഇതു കാരണം പെന്‍ഷന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. മുന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രാവല്‍ കാര്‍ഡും ലഭിക്കും.

