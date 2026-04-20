പ്രമേഹം കട്ടെടുത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ജീവിതം, രോഗശയ്യയില് തോൽക്കാതെ മുനീർ
ജനസേവനത്തിനിടെ സ്വന്തം ജീവിതം മറന്നു, രോഗശയ്യയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറന്ന് എം.കെ. മുനീർ
Published : April 20, 2026 at 9:16 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ജനസേവനത്തിനിടെ സ്വയം ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയതാണ് തന്നെ ഒരു രോഗിയാക്കിയതെന്ന് ഡോ: എം കെ മുനീർ എംഎൽഎ. കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്ന അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറക്കുകയാണ്. മുപ്പതാം വയസിലാണ് തന്നെ പ്രമേഹരോഗം പിടികൂടിയത്. പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണ് ഈ രോഗം. പിതാവ് സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ മാതാവ് സഹോദരി അമ്മാവൻ എന്നിവരൊക്കെ ഡയബറ്റിക്ക് ആയിരുന്നു.
തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ജീവിതശൈലി കൂടിയായപ്പോൾ മൂർച്ഛിച്ചു. പ്രമേഹ രോഗത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നത് ജീവിതശൈലിയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ജീവിതശൈലിയെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്. എത്ര വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ജനസേവനത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഇറങ്ങുമ്പോൾ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ ശൈലി തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഭക്ഷണ ക്രമം തെറ്റുന്നതും ഉറക്കം കുറയുന്നതും ഈ രോഗത്തെ വഷളാക്കും.
ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിപ്പോയതോടെ ചികിത്സക്കും അതിനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രമേഹം പിടിപെട്ടാൽ അത് ജീവിത അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കഠിനമായ ജീവിതചര്യയിലൂടെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കും അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു.
ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി ആണ് പ്രധാന ചികിത്സ. അത് തുടർന്നു പോരുന്നു. ന്യൂറോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ ചെയ്തത് ഒഴിച്ചാൽ അലോപ്പതി തന്നെയാണ് തുടർന്നുപോരുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വലിയ തോതിൽ വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രമേഹ ചികിത്സ രംഗത്ത് വലിയ പുരോഗതി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേസമയം ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ രീതിയുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. അതിന് അമേരിക്കയിലോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ന്യൂറോപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്ത് ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ അതിനൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാടിഞരമ്പുകൾ ചികിത്സിച്ചാലും ഭേദമാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തളർന്നുപോയിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ തെറാപ്പിയിലൂടെ നേരെയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെ ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ദീർഘകാലം കൂടിനിൽക്കുന്നത് മൂലം നാഡികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സങ്കീർണതയാണ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി. ഇത് പ്രധാനമായും പാദങ്ങളെയും കൈകളെയും ബാധിച്ച് മരവിപ്പ്, വേദന, തരിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രമേഹരോഗികളിൽ പകുതിയോളം പേർക്ക് ഈ അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയും ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ഇത് തടയാനും ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കും.
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണക്രമമാണെന്ന് എം കെ മുനീർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അത് കൈവിട്ടു പോയാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് സമയവും കൃത്യതയും നിർബന്ധമാണ്. അമിത ഭക്ഷണം എന്നത് പാടെ മറക്കുക, മിതമായി കഴിക്കുക. നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. എട്ടുമണിക്കൂറെങ്കിലും സുഖനിദ്രക്ക് ശ്രമിക്കണം. അതിനൊപ്പം പ്രധാനമാണ് വ്യായാമം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജീവിതചര്യയാക്കിയാൽ തന്നെ രോഗത്തെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
അതായത് നേരത്തെ വരുന്ന രോഗത്തെ തടയാൻ കഴിയും. രോഗം എപ്പോഴും വരാം, പക്ഷേ അത് യൗവനത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവസ്ഥനാണ് താൻ. പ്രായമായാൽ രോഗം വരും പക്ഷേ അതിനു നമുക്ക് പ്രായമായതിൻ്റെ പേരിൽ സഹിക്കാം. പക്ഷേ യൗവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രമേഹം നേരത്തെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും കരുതൽ എടുക്കണം എന്നതാണ് വൈകിയ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒരു കലാകാരൻ ആയിട്ടുപോലും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗത്തെ പരിചരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയെന്നും ഒരു തിരനോട്ടം പോലെ മുനീർ പങ്കുവെച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയം. പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഒരു വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എക്കാലവും സജീവമായി ഉണ്ടാകും. എൻ്റെ ജീവ വായു ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടരും. ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നത് മരിക്കുന്നതുവരെ സജീവമായി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അകാലത്തിൽ തന്നെ പിടികൂടിയ പ്രമേഹം അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ വേദന. മുനീർ പറഞ്ഞ് നിർത്തി.
