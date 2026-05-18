ആള് ജപ്പാനാ... ലക്ഷങ്ങള് വിലമതിക്കുന്ന മിയാസാക്കി മാങ്ങയുടെ രുചി ഇങ്ങ് കണ്ണൂരിലും
പേരാമ്പ്രയിലെ ഒരു നഴ്സറി ഉടമയോട് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് മിയാസാക്കിയുടെ രണ്ടു തൈകൾ യേശുദാസ് എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ടെറസിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷമാണ് ഇത് കായ്ച്ചത്.
Published : May 18, 2026 at 3:30 PM IST
കണ്ണൂർ: ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ജാപ്പനീസ് മാമ്പഴ ഇനമായ മിയാസാക്കി മലയോര ഗ്രാമമായ ചെറുപുഴയിൽ വിളഞ്ഞു പാകമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാൽ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മീൻതുള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന പാറേമാക്കൽ യേശുദാസ് തോമസിൻ്റെ വീട്ടിലെ മാവിൽ മിയാസാക്കി പൂത്തു, കായ്ച്ചു, പഴുത്തു. വ്യത്യസ്തയിനം മാവിൻ തൈകളോടുള്ള താൽപര്യമാണ് ജപ്പാനിൽ മാത്രം കായ്ക്കുന്നതും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയുള്ളതുമായ മിയാസാക്കി മാവിൻ തൈകൾ ശേഖരിക്കാൻ യേശുദാസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
മാവിനങ്ങളോട് അത്രയും പ്രിയമുള്ള യേശുദാസ് തോമസ് ജോസ് ഗിരിയിൽ അഞ്ചേക്കർ കൃഷി സ്ഥലത്ത് മൂവാണ്ടൻ മാവ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ മല്ലിക, കാലപാനി, മിയസാക്കി, മൂവാണ്ടൻ തുടങ്ങി 18 മാവ് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് യേശുദാസ് പറയുന്നു. പേരാമ്പ്രയിലുള്ള ഒരു നഴ്സറി ഉടമയോട് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് മിയസാക്കിയുടെ രണ്ടു തൈകൾ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ടെറസിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷമാണ് കായ്ച്ചത്. പ്രത്യേകം പരിചരണം നൽകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്തതെന്ന് യേശുദാസ് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കിലോയ്ക്ക് 50,000 ത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന വരുന്ന ഈ മാമ്പഴം കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കായ്ക്കാറുള്ളു. അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടുമൂന്നു പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു.
ആദ്യം പൂത്തതിൽ ഒരു മാങ്ങയാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് യേശുദാസും ഭാര്യ ത്രേസ്യാമ്മയും പറയുന്നു. നല്ല ചുവന്ന കളർ ഉള്ള നാരില്ലാത്ത അതിമധുരം ഉള്ള പഴമാണ് മിയാസാക്കി. കർഷകര് മിയാസാക്കി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാവിൻ തൈകൾ വാങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും അപൂർവമായി മാത്രമേ പഴുത്തു കിട്ടാറുള്ളൂ എന്ന് കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറഞ്ഞു.
'കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഇത് കായ്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എവിടെയോ ഇത് കായ്ചതായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇത് ഫലം നല്കിയതായി നമുക്ക് അറിവില്ല. ജപ്പാനിലാണ് മിയാസാക്കി ലഭ്യമാവുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ജപ്പാനിൽ 'എഗ് ഓഫ് ദ സണ്' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല ചുവപ്പ് നിറമാണ്. നാരില്ലാത്ത ക്രീം രൂപത്തിലുള്ള പഴമാണ് ഇത്. വളരെ രുചികരവും മധുരമേറിയതുമായ മാമ്പഴം' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
