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മോഡലിങ് രംഗത്ത് അഭിമാനമുയർത്തി നവനീത് സിബി ജോർജ്; 'മിസ്റ്റർ ടീൻ ഇന്ത്യ' കിരീടം ഇടുക്കിയിലെ മിടുക്കന് സ്വന്തം

ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ കരുത്തും തനതായ വ്യക്തിത്വവും ഫാഷൻ റാംപിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച നവനീതിൻ്റെ ഈ നേട്ടം ജില്ലയ്ക്ക് വലിയൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Mr Teen India Navneet Sibi George idukki ടീൻ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ്
Mister teen super globe winner (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 6:00 PM IST

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ഇടുക്കി: ഫാഷൻ-മോഡലിങ് രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പെരുമ ദേശീയതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നവനീത് സിബി ജോർജ് 'മിസ്റ്റർ ടീൻ ഇന്ത്യ' കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മോഡലിങ് ഷോക്കേസിൻ്റെ (International Modeling Showcase - IMS 2026) ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിലാണ് ഇടുക്കി കരിമ്പൻ സ്വദേശിയായ ഈ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി രാജ്യത്തെ മികച്ച കൗമാര മോഡലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ കരുത്തും തനതായ വ്യക്തിത്വവും ഫാഷൻ റാംപിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച നവനീതിൻ്റെ ഈ നേട്ടം ജില്ലയ്ക്ക് വലിയൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ ചരിത്ര നേട്ടം

എറണാകുളം ഒബ്റോൺ മാളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പ്രശസ്‌തമായ ഐഎംഎസ് (IMS 2026) മോഡലിങ് മത്സരം അരങ്ങേറിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി മത്സരാർഥികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 15 ഫൈനലിസ്‌റ്റുകളാണ് കൗമാരക്കാരുടെ (Teen) വിഭാഗത്തിൽ അവസാന റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരച്ചത്. ഈ ശക്തരായ എതിരാളികളെ മുഴുവൻ പിന്തള്ളിയാണ് നവനീത് പ്രഥമ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത്.

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'മിസ്റ്റർ ടീൻ ഇന്ത്യ' കിരീടം സ്വന്തമാക്കി നവനീത് (ETV Bharat)

കേവലം ബാഹ്യസൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനപ്പുറം, വ്യക്തിത്വം, ആത്മവിശ്വാസം, ആശയവിനിമയ ശേഷി എന്നിവ അളക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് വിധികർത്താക്കൾ വിജയിയെ നിശ്ചയിച്ചത്. ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ബെസ്‌റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോഡൽ' (Best Attitude Model)എന്ന സബ് ടൈറ്റിലിനും അർഹനായി. ഏറെ നാളത്തേ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ വിജയമെന്ന് നവനീത് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ മകൻ്റെ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബവും.

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും മികച്ച പ്രകടനവും

ഫാഷൻ റൺവേയിലെ ചുവടുവെപ്പുകളിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ തൻ്റേതായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും നവനീത് വിധികർത്താക്കളുടെയും കാണികളുടെയും പ്രത്യേക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. മത്സരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഇൻ്റർവ്യൂ റൗണ്ടിൽ ബാലവേല' (Child Labor)എന്ന ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നവനീത് സംസാരിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തവും പക്വതയാർന്നതുമായ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും സാമൂഹിക അവബോധം ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ മറുപടികൾ നൽകാനും നവനീതിന് സാധിച്ചു. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി നടന്ന പ്രകടനങ്ങളിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പുലർത്തിയ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത മികവാണ് നവനീതിനെ അന്തിമ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

പഠനത്തിലും മികവ്; സ്കൂളിലെ 'ഹെഡ് ബോയ്'

ഇടുക്കി വാഴത്തോപ്പ് ഗിരിജ്യോതി സിഎംഐ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയാണ് ഈ മിടുക്കൻ. പഠനത്തിലും മറ്റ് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തുന്ന നവനീത് സ്കൂളിലെ ഹെഡ് ബോയ്' കൂടിയാണ്. ഒരു മികച്ച നേതാവിനുണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് നവനീതിൻ്റേത്.
ഇടുക്കി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലെ ആർസിഎച്ച് (RCH) ഓഫിസറായ പ്രമുഖ ഡോക്ടർ സിബി ജോർജിൻ്റേയും ജൂലി സിബിയുടെയും മകനാണ്. ഏക സഹോദരൻ നവജീത് അതേ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

നാടിൻ്റെ ഹൃദയനിറഞ്ഞ അനുമോദനങ്ങൾ

കഠിനാധ്വാനവും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമാണ് നവനീതിനെ ഈ വലിയ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചത്. മോഡലിങ് രംഗത്ത് വലിയൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കൗമാര പ്രതിഭയ്ക്ക് നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും ചേർന്ന് ഗംഭീരമായ അനുമോദനങ്ങളാണ് നൽകിവരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നവനീതിന് കൂടുതൽ വലിയ ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വേദികളിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഫാഷൻ ലോകത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ദേശീയ റാംപിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച നവനീത് സിബി ജോർജിന് വരും നാളുകളിലും വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

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TAGGED:

MR TEEN INDIA
NAVNEET SIBI GEORGE
IDUKKI
ടീൻ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ്
MISTER TEEN SUPER GLOBE WINNER 2026

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