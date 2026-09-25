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കേരളത്തെ രാജ്യാന്തര മാരിടൈം ഹബ്ബാക്കാൻ 'മിഷൻ സമുദ്ര'; പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 19 കേരള മാരിടൈം ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കും. വാർഷിക മാരിടൈം സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും

Kerala Maritime Development Project, Kochi Oceanarium And Museum, Vizhinjam International Seaport, Kerala Cruise Tourism Services
മിഷൻ സമുദ്ര പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 6:29 AM IST

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എറണാകുളം: കേരളത്തെ സമ്പൂർണ പോർട്ട് സിറ്റിയായും രാജ്യാന്തര മാരിടൈം ഹബ്ബായും മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന മിഷൻ സമുദ്ര പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ലോക മാരിടൈം ദിനാഘോഷ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വരുംതലമുറയ്ക്കായി സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന വലിയൊരു സ്നേഹോപഹാരമാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 19 കേരള മാരിടൈം ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കും. വാർഷിക മാരിടൈം സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും. പഴയകാലത്തെ മുസിരിസ് തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രതാപവും കേരളത്തിൻ്റെ 600 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വിപുലമായ കടൽത്തീരവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് വികസന കാഴ്ചപ്പാട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖം, കൊച്ചിൻ പോർട്ട്, 18 മിനി തുറമുഖങ്ങൾ, കോട്ടയത്തെ ഇൻലാൻഡ് പോർട്ട്, കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പൂർണസജ്ജമാകുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ മദർ വെസലുകൾ കേരള തീരത്തേക്ക് എത്തും. സിംഗപ്പൂർ, കൊളംബോ പോലെയുള്ള രാജ്യാന്തര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും.

ചരക്കുനീക്കവും ടൂറിസവും
ചരക്കുനീക്കത്തിനും ടൂറിസത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് മിഷൻ സമുദ്ര. റോഡ് ഗതാഗതത്തിലെ തിരക്ക് 50 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ കടൽ വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം സഹായിക്കും. കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും പുതിയ ക്രൂയിസ് ടെർമിനലുകൾ സ്ഥാപിക്കും. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായ്, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയും കടൽമാർഗം ക്രൂയിസ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. ഇവയെ സംസ്ഥാനത്തെ 44 നദികളുമായും നാല് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ ശേഷി അഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

ഓഷ്യനേറിയവും മാരിടൈം മ്യൂസിയവും
വിനോദസഞ്ചാരവും ഗവേഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓഷ്യനേറിയവും രാജ്യാന്തര മാരിടൈം മ്യൂസിയവും കൊച്ചിയിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കും. ഇതിനായി മാരിടൈം മ്യൂസിയം ആൻഡ് ഓഷ്യനേറിയം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമേ മാരിടൈം തർക്കങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ അഡ്മിറാൽറ്റി കോർട്ട് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും വിജ്ഞാന മേഖലയ്ക്കായി പ്രത്യേക അക്കാദമി വികസിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്.

കാർഷിക മേഖലയിലും ഡെൻ്റൽ ഡിവൈസസ് നിർമാണ രംഗത്തും വലിയ വികസന സാധ്യതകളാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. നാളികേരം, റബർ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, സീഫുഡ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അവക്കാഡോ, റംബുട്ടാൻ, ദുരിയാൻ തുടങ്ങിയ പഴവർഗങ്ങളും മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എത്തിക്കും. ചടങ്ങിൽ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി വി ഇ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. വികസന പദ്ധതികൾ കൃത്യമായ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും തീരദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷയും തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തവും പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

KERALA MARITIME DEVELOPMENT PROJECT
KOCHI OCEANARIUM AND MUSEUM
VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT
KERALA CRUISE TOURISM SERVICES
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