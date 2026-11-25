മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ: ആദ്യ മയക്കുവെടി ഫലം കണ്ടില്ല; ദൗത്യം താത്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ച് വനംവകുപ്പ്
ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.45ഓടെയാണ് ആനയ്ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് മയക്കുവെടി വച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് ഫലം കാണാതെ വരികയായിരുന്നു
Published : November 25, 2026 at 6:22 PM IST
ഇടുക്കി: ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുയര്ത്തിയിരുന്ന ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവയ്ക്കാനുള്ള ദൗത്യം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് വനംവകുപ്പ്. ആദ്യ മയക്കുവെടി വച്ചെങ്കിലും ആന മയങ്ങിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ബുസ്റ്റർഡോസ് വെടിവച്ചെങ്കിലും അത് ആനക്ക് കൊണ്ടിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ആന വനം വകുപ്പിന് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ കൂടെ പ്രതികൂലമായതോടെ ദൗത്യം താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നാളെ (നവംബര് 26) വീണ്ടും ദൗത്യം ആരംഭിക്കും.
കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും വെല്ലുവിളിയായതോടെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു. ദൗത്യം അതീവ ദുഷ്കരമാണെന്ന് സിസിഎഫ് ഡി കെ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ചക്കക്കൊമ്പൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രാത്രിയിലും നിരീക്ഷണം തുടരും. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ വീണ്ടും മയക്കുവെടി ദൗത്യം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആറ് വാർഡുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും
പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയില്ല. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികളും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ. പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം അവസാനിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ കാട്ടാന പാഞ്ഞടുത്ത സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ്. ആദ്യ മയക്കുവെടി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും ചക്കക്കൊമ്പൻ പൂർണമായും മയങ്ങിയില്ല. മൂന്നേമുക്കാലോടെ കാലിലാണ് ആദ്യ ഡോസ് ഏറ്റത്.
എന്നാൽ ഉയർന്നുനിന്ന പുല്ലിനിടയിലൂടെ മരുന്നിൻ്റെ ചെറിയൊരു അളവ് മാത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. അരമണിക്കൂറോളം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും ആന മയങ്ങാത്തതോടെ രണ്ടാം ഡോസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൂന്ന് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ദൗത്യസംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. ഇതിനിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് നൽകാനെത്തിയ സംഘത്തിന് നേരെ ചക്കക്കൊമ്പൻ പാഞ്ഞടുത്തതെന്ന് സി.സി.എഫ് വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തി മണം പിടിച്ച ആനയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതിനുപിന്നാലെ മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും ആരംഭിച്ചു. കാഴ്ചാപരിധി കുറഞ്ഞതും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന പുല്ലും ദൗത്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. ഇതോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.45ഓടെയാണ് ആനയ്ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് മയക്കുവെടി വച്ചത്. നാല് മണിയോടെ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ ആനയെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി റേഡിയോ കോളര് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. അതിരാവിലെ തന്നെ ആനയിറങ്കല് ഡാമിന് സമീപം ആന നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വനംവകുപ്പ് തുടര്ച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. കരമാര്ഗം നീങ്ങിയ സംഘത്തിന് പുറമെ ആനയിറങ്കല് ഡാമിൻ്റെ റിസര്വോയറില് ബോട്ടിലൂടെയും ഡ്രോണ് ഉപയോഗിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആനയുടെ നീക്കങ്ങള് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് വിവരങ്ങള് കൈമാറി.
സമീപമുള്ള തുരുത്തില് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ആന ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പന്നിയാര് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് സുരക്ഷിത ഇടത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടര്ന്നു. പത്തുമണിയോടെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിയ ആന 11 മണിയോടെ വീണ്ടും ഡാമിലേക്ക് ഇറങ്ങാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബോട്ടിലെത്തിയ സംഘം തുരത്തി. തുടര്ന്ന് സിങ്കുകണ്ടത്തിന് സമീപം ഓമനക്കുടി ഭാഗത്തെ പുല്മേട്ടില് വച്ചാണ് ആനയ്ക്ക് മയക്കുവെടി വച്ചത്.
റേഡിയോ കോളറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആനയുടെ സഞ്ചാരം തുടര്ച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കാനും ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കുള്ള വരവ് മുന്കൂട്ടി മനസിലാക്കി ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാനും വനംവകുപ്പിന് കഴിയും. ചിന്നക്കനാല് ഫാത്തിമ മാതാ ഹൈസ്കൂളില് പ്രവര്ത്തിച്ച ബേസ് ക്യാമ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിച്ചത്. വിവിധ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകള്ക്ക് കീഴിലുള്ള റാപ്പിഡ് റെസ്പോണ്സ് ടീമുകള്, എലിഫൻ്റ് സ്ക്വാഡ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ 140 അംഗ സംഘമാണ് ദൗത്യത്തില് പങ്കെടുത്തത്.
മൂന്നാര് ഡിഎഫ്ഒ സാജു വര്ഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് നാല് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാര് ഉള്പ്പെടെ 24 അംഗ പ്രത്യേക സംഘവും ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഡോ. വിഷ്ണു ഓമനക്കുട്ടന് വയനാട്, അര്ജുന് സി പി മലയാറ്റൂര്, അനൂപ് മാത്യൂസ് കോട്ടയം, അശ്വിന് കെ എസ് ഷോള നാഷണല് പാര്ക്ക് എന്നിവരാണ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാര്.
വനംവകുപ്പ് ഹൈറേഞ്ച് സര്ക്കിള് ചീഫ് കണ്സര്വേറ്റര് ഡി കെ വിനോദ്കുമാര്, ഡെപ്യൂട്ടി കണ്സര്വേറ്റര് ജോണ് മാത്യു, അസിസ്റ്റൻ്റ് കണ്സര്വേറ്റര്മാരായ ജയചന്ദ്രന്, മുഹമ്മദ് റാഫി, മൂന്നാര് ഡി.എഫ്.ഒ. സാജു വര്ഗീസ്, ഡിഎഫ്ഒ വിജിലന്സ് എം ജി വിനോദ്കുമാര് എന്നിവര് സ്ഥലത്തെത്തി ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നല്കി. മൂടൽമഞ്ഞും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും സമയവും കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചതായി സിസിഎഫ് അറിയിച്ചു.
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