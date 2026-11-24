മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക്; അനുകൂല സാഹചര്യമെങ്കിൽ മയക്കുവെടി ദൗത്യം നാളെ
ആനയെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കാട് മാറ്റണമെന്നാണ് കർഷകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം.
Published : November 24, 2026 at 3:20 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന കാട്ടാന ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്ന 'മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ' ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രദേശത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ദൗത്യത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആറ് വാർഡുകളിൽ നാളെ (നവംബർ 25) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിക്രം, ഭരത് എന്നീ കുങ്കിയാനകളെ എത്തിച്ച് വനംവകുപ്പ് ദൗത്യത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെയും ഹൈറേഞ്ച് സർക്കിൾ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അംഗീകരിച്ച ക്യാപ്ചർ പ്ലാനിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൗത്യം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. മനുഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് വനംവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആറ് വാർഡുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ; ജോലികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും വിലക്ക്
നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാളെയും മറ്റന്നാളും (നവംബർ 25, 26 തീയതികളിൽ) നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച ആറ് വാർഡുകളിലെ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലികളും ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലെ ജോലികളും പൂർണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ന് മുതൽ 26-ാം തിയതി വരെ ഈ വാർഡുകളിലെ എല്ലാവിധ വിനോദ പരിപാടികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ കൂട്ടംചേരുന്നത് കർശനമായി തടയും. ദൗത്യത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രദേശത്ത് സ്വകാര്യ ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നതിനും നിരോധനമുണ്ട്.
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അതേസമയം, മയക്കുവെടി ദൗത്യത്തിനിടെ കാട്ടാന ജലാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിനായി ആനയിറങ്കൽ ജലാശയത്തിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആനയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ജലാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി ഇന്നുമുതൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വനംവകുപ്പിന് പ്രത്യേക ബോട്ട് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചിന്നക്കനാലിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ അവധി
നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച ചിന്നക്കലാലിലെ ആറ് വാർഡുകളിലെ സ്കൂളുകള്, അങ്കണവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധിയായിരിക്കും. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ നേരത്തെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിരുന്നു.
ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും കർഷകൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്ത് ചക്കക്കൊമ്പൻ
'മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ' നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ചിന്നക്കനാലിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റയാൻ്റെ വിളയാട്ടത്തിന് കുറവില്ല. ചുണ്ടൽ, ബി.എൽ. റാം മേഖലയിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയ ചക്കക്കൊമ്പൻ കർഷകനായ പി.എസ്. വില്യംസിൻ്റെ ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്തെ ഏലക്കൃഷി പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു. വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ നാലാം വർഷത്തെ ഏലച്ചെടികളാണ് ഒറ്റയാൻ ചവിട്ടിമെതിച്ചത്.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെ തോട്ടത്തിലെത്തിയ ചക്കക്കൊമ്പൻ രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് മടങ്ങിയത്. രണ്ട് ദിവസം മുൻപും ഇതേ തോട്ടത്തിലെത്തി ആന കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2021-ലും ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തകർന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ വീണ്ടും തൈകൾ നട്ട്, വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിലൂടെ കർഷകൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച കൃഷിയാണ് വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറായ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
കടക്കെണിയിൽ കർഷകർ; ആനയെ കാടുമാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം
കാർഷിക വായ്പയെടുത്താണ് കൃഷി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും തുടർച്ചയായ കൃഷിനാശം മൂലം വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും കർഷകൻ വേദനയോടെ പറയുന്നു. പട്ടയഭൂമിയിലെ കൃഷിനാശത്തിന് സർക്കാർ നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം തുച്ഛമാണെന്നും ലഭിക്കേണ്ട സഹായം പോലും യഥാസമയം കൈകളിലെത്തുന്നില്ലെന്നും കർഷകർ പരാതിപ്പെടുന്നു. കാട്ടാന ഭീഷണി കാരണം തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കുന്നതും പ്രയാസമായിരിക്കുകയാണ്. ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയിൽ തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പോലും അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ചക്കക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രദേശത്തെ ആനശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകില്ലെന്നും, അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റിയതുപോലെ ചക്കക്കൊമ്പനെയും പിടികൂടി കാടുമാറ്റുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് കർഷകരും പ്രദേശവാസികളും ഒരേസ്വരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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