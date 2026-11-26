മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ പുനരാരംഭിച്ചു; ചെമ്പകത്തോഴുകുടി സെറ്റിൽമെൻ്റ് മേഖലയിൽ ആനയെ കണ്ടെത്തി
ഇന്നലെ നടന്ന ദൗത്യത്തിനിടെ മയക്കുവെടി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
Published : November 26, 2026 at 9:46 AM IST
ഇടുക്കി: ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവെച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മിഷൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ ഇന്ന് പുനരാരംഭിച്ചു. ചെമ്പകത്തൊഴുകുടി മേഖലയിലാണ് ദൗത്യസംഘം ആനയെ നിലവിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആനയുടെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.
ആന പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ഇന്നലെ നടന്ന ദൗത്യത്തിനിടെ മയക്കുവെടി പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ഓമനക്കുഴി ഭാഗത്തുവച്ചാണ് ആദ്യ മയക്കുവെടി പ്രയോഗിച്ചത്. ആദ്യ ഡോസിൽ ആന മയങ്ങാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് നൽകിയെങ്കിലും അത് ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ ആന കാട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും വെളിച്ചക്കുറവും കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ദൗത്യം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൗത്യം പുനരാരംഭിച്ചത്. നൂറിലധികം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ ദൗത്യസംഘങ്ങളും കുങ്കിയാനകളായ വിക്രം, ഭരത് എന്നിവരും ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. ആനയെ അനുയോജ്യമായ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് മയക്കുവെടിവച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി. ആനയെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയതോടെ ദൗത്യസംഘത്തിൻ്റെ തുടർനീക്കങ്ങൾ നിർണായകമായിരിക്കുകയാണ്. ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ്.
നിയന്ത്രണങ്ങള് തുടരും
നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്ന ആറ് വാർഡുകളിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലെ ജോലികളും പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഈ മേഖലകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികൾക്കും വിലക്കുണ്ട്. ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ ദൗത്യം തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി പ്രദേശത്ത് ഡ്രോണുകൾ, നൈറ്റ് വിഷൻ കാമറകൾ, കാമറ ട്രാപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതിയില്ല. മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആന അക്രമാസക്തനാകാനും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും, ദൗത്യം നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്നും, ആനയെ കാണാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടരുതെന്നും കർശന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നേരിടുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ അഞ്ച് ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേക ചികിത്സാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചക്ക തിന്നാനായി വീടുകളുടെ പരിസരത്തേക്ക് പതിവായി എത്തുന്നതിനാലാണ് ഈ കാട്ടാനയ്ക്ക് 'ചക്കക്കൊമ്പൻ' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി ആക്രമണം നടത്തുന്നതും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പതിവായതോടെ ചിന്നക്കനാൽ 301 കോളനി നിവാസികൾ അടുത്തിടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
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