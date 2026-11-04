കാണാതായ യുവതിയെ മീനച്ചിലാറിന്റെ കൈവഴിയിൽ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
കുമാരനല്ലൂർ കടവിൽ നിമിഷ ഷാജിയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
Published : November 4, 2026 at 1:36 PM IST
കോട്ടയം: കുമാരനല്ലൂരിലെ വീട്ടില് നിന്നും കാണാതായ യുവതിയെ മീനച്ചിലാറിന്റെ കൈവഴിയിൽ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. കുമാരനല്ലൂർ കടവിൽ നിമിഷ ഷാജിയെയാണ് (26) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ (നവംബര് 03) വൈകിട്ടോടെയാണ് യുവതിയെ വീട്ടില് നിന്നും കാണാതായത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബം പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരവേയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് നിമിഷയെ മിനച്ചിലാറിന്റെ കൈവഴിയില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
കുമാരനല്ലൂർ വടക്കേ നടയ്ക്ക് സമീപമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം കരയ്ക്കെത്തിക്കുകയും തുടര്ന്ന് ഇന്ക്വസ്റ്റിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് കൈമാറും. സംഭവത്തിൽ ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.