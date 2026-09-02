വൈറലായ ആ പുഞ്ചിരി വെറുതെയായില്ല; യാസിൻ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക്
ഝാർഖണ്ഡിലെ സാഹേബ്ഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ നാരായൺപൂർ സ്വദേശിയായ യാസിനെ പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് കാണാതാകുന്നത്
Published : September 2, 2026 at 10:12 AM IST
കോഴിക്കോട്: പത്തുവർഷം മുൻപ് നാടുവിട്ട മകനെത്തേടി അലഞ്ഞ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരിന് ഒടുവിൽ വിരാമമാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെയാണ് ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ യാസിൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന യുവാവിന് തൻ്റെ വേരുകൾ തിരികെ ലഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് പൂനൂരിലെ പ്രതീക്ഷാ ഭവനിൽ റഷീദ് എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യാസിൻ വ്യാഴാഴ്ച കുടുംബത്തിനൊപ്പം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും.
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ
ഝാർഖണ്ഡിലെ സാഹേബ്ഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ നാരായൺപൂർ സ്വദേശിയായ യാസിനെ പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് കാണാതാകുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ ഈ യുവാവ് ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുവാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ മുഖേന ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറിയ യാസിനെ കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ പുണ്യഭവനിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആറുവർഷത്തോളം അവിടെ കഴിഞ്ഞ യാസിനെ 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ പൂനൂർ കാരുണ്യതീരം കാമ്പസിലെ പ്രതീക്ഷാ ഭവനിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇവിടെയെത്തിയതോടെയാണ് യാസിൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട റഷീദായി മാറിയത്.
വഴിത്തിരിവായത് ആ പുഞ്ചിരി
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫൗണ്ടേഷനും റോട്ടറി ക്ലബ് കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയും ചേർന്ന് കാരുണ്യതീരം കാമ്പസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരിപാടിയിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിയ 'മുളകുപെട്ടി' സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് യാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. യാസിനും കൂട്ടുകാരനും പുഞ്ചിരിച്ച് നടന്നുനീങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 'സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചിരി' എന്ന കുറിപ്പോടെ ഇവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു.
ഈ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ യാസിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അവർ കമൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ ലഭിച്ച ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബം തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറി. പഴയ രേഖകളും കുടുംബം നൽകിയ വിവരങ്ങളും ഒത്തുനോക്കിയതോടെ പ്രതീക്ഷാ ഭവനിലെ റഷീദ് തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായ യാസിൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പിച്ചു.
കണ്ണീരോർമയായി മാതാവ്
മകനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും വർഷങ്ങളോളം തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ യാസിനെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിൻ്റെ കടുത്ത വേദനയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മാതാവ് നൂർഫുൾ ദീദി 2023ൽ മരിച്ചു. മകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം വീഡിയോ കോളിലൂടെ പിതാവ് സൊഹ്റബ് ഷെയ്ഖുമായും സഹോദരങ്ങളുമായും യാസിൻ സംവദിച്ചു.
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തുടർന്ന് കുടുംബം കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് കാരുണ്യതീരം കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന യാത്രയയപ്പ് സംഗമത്തിന് ശേഷം യാസിൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. പ്രതീക്ഷാ ഭവനിലെ ദിനചര്യകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു യാസിൻ. സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഉണർവ് 2023' ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരത്തിൽ യാസിൻ അഭിനയിച്ച 'വൺ സ്മൈൽ' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഹെൽത്ത് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് പാട്രൺ ഷുക്കൂർ കിനാലൂർ, പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ബഷീർ പൂനൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കെ.എ ഷമീർ ബാവ, പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ ചെയർമാൻ ടി.എം അബ്ദുൽ ഹക്കീം, ഹെൽത്ത് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ സി.ഒ.ഒ ഐ.പി നവാസ്, സൂപ്രണ്ട് പാർവതി ഭായ്, ആർ.എം.ഒ ഫർസിൻ അഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാസിനെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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