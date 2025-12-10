വഴക്കുണ്ടായപ്പോള് കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്കടിച്ചു, ചിത്രപ്രിയയെ കൊന്നത് താനെന്ന് ആണ്സുഹൃത്ത്
ശനിയാഴ്ച മുതലാണ് ചിത്രപ്രിയയെ കാണാതായത്. ആണ്സുഹൃത്തിനൊപ്പം നടന്നുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ സുഹൃത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : December 10, 2025 at 8:06 AM IST
എറണാകുളം : മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നും കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. ബെംഗളൂരുവിൽ ഏവിയേഷന് ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ ചിത്രപ്രിയ(19) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചിത്രപ്രിയയെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് ആണ്സുഹൃത്ത് അലൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച മുതലാണ് ചിത്രപ്രിയയെ കാണാതായത്. വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിജനമായ പറമ്പിലാണ് ഇന്നലെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും.
മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂവെന്ന് കാലടി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തില് പെൺകുട്ടിയുടെ ആൺ സുഹൃത്ത് അലനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. കടയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ കാലടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിനിടെയാണ് മലയാറ്റൂർ മണപ്പാട്ട് ചിറയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ആണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തലയില് ആഴത്തിൽ മുറിവുള്ളതിനാൽ കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു പൊലീസ്.
പെൺകുട്ടി ആൺ സുഹൃത്തിനൊപ്പം നടന്നുപോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിനിടെ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയ പൊലീസ്, ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കു ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആൺ സുഹൃത്തിനെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകം സമ്മതിച്ചത്.
Also Read: അമ്മയുടെ മൃതദേഹം സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്ന് മകൻ; ഗ്യാരണ്ടിയായി രണ്ട് പേര് ആശുപത്രിയില്, മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച