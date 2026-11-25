ആരുമറിയാതെ 36 മണിക്കൂര്, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഗുരുതര അനാസ്ഥ; കാണാതായ വയോധികൻ്റെ മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിൽ കണ്ടെത്തി
ഈ മാസം 19-ാം തീയതിയാണ് വയോധികനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കാണാതാകുന്നത്. തുടർന്ന് രോഗിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
Published : November 25, 2026 at 9:35 AM IST
തൃശൂർ: മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കാണാതായ വയോധികൻ്റെ മൃതദേഹം വാർഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വയോധികൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് 36 മണിക്കൂറോളം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ശുചിമുറിയിൽ കിടന്നത്. പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശി മാക്കുട്ടി റാവുത്തർ (79) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാസം 19-ാം തീയതിയാണ് വയോധികനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കാണാതാകുന്നത്. തുടർന്ന് രോഗിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പൊലീസും ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രി പരിസരത്തും പുറത്തും തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വാർഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുള്ള നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
രോഗികൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാർഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ മൃതദേഹം കിടന്നിട്ടും ഒന്നര ദിവസത്തോളം ജീവനക്കാരോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇത് അറിയാതിരുന്നത് വലിയ വീഴ്ചയായാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മൃതദേഹം നേരത്തെ കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം
മൃതദേഹം കിടന്ന ശുചിമുറി ഉൾപ്പെടെ 20, 21 തീയതികളിൽ ശുചീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. കൂടാതെ, 11-ാം വാർഡിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാരില്ലാത്ത രോഗിയെ കാണാതായപ്പോൾ തന്നെ വാർഡ് ചുമതലയുള്ളവർ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 21-ന് രാവിലെ ശുചിമുറി കൂടുതൽ സമയം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വാതിൽ തുറന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നും മൃതദേഹത്തിന് ഒന്നര ദിവസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.
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