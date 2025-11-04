ETV Bharat / state

ലോക സുന്ദരികള്‍ മിക്‌സ് ചെയ്‌ത ക്രിസ്‌മസ് കേക്ക്; മൂന്നാറിന്‍റെ തണുപ്പില്‍ ആഘോഷം തകൃതി, അതിഥികളായി 24 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സുന്ദരികള്‍

ഈ മാസം നാലിന് കൊച്ചിയിൽവച്ച് നടക്കുന്ന വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഇവർ മൂന്നാറിൽ എത്തിയത്. വൈബ് റിസോർട്ടിൽ നടന്ന ക്രിസ്‌മസ് കേക്ക് മിക്‌സിങ് മേളയിലും ഇവർ പങ്കെടുത്തു.

MISS GLAM WORLD BEAUTY PAGEANT MUNNAR KERALA CHRISTMAS NEW YEAR PROGRAMME
Miss glam world beauty pageants in Munnar (ETV Bharat)
ഇടുക്കി: മൂന്നാറിൻ്റെ കുളിർമ ആസ്വദിക്കാൻ ലോകസുന്ദരികളെത്തി. മൂന്നാർ വൈബ് റിസോർട്ടിലാണ് ലോകത്തിലെ 24 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുന്ദരികൾ എത്തിയത്. ഈ മാസം നാലിന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായാണ് തെക്കിൻ്റെ കശ്‌മീർ എന്ന പേരിൽ ലോക ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഇടം നേടിയ മൂന്നാർ ആസ്വദിക്കാനായി ഇവർ എത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസം മൂന്നാറിൻ്റെ കുളിർമ ആസ്വദിച്ച് അവസാനഘട്ട പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങും.

വൈബ് റിസോർട്ടിൽ നടന്ന ക്രിസ്‌മസ് കേക്ക് മിക്‌സിങ് മേളയുടെ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഇവർ പങ്കെടുത്തതും ശ്രദ്ധേയമായി. ന്യൂസിലൻഡ്, യുഎഇ, ഇന്ത്യ, തായ്‌വാൻ, നേപ്പാൾ, അയർലൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, കുവൈറ്റ്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, യുകെ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ബഷ്കോർട്ടോസ്റ്റാൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലോക സുന്ദരികൾ എത്തിയത്.

മൂന്നാറിൻ്റെ തണുപ്പ് നുകരാൻ ലോകസുന്ദരികൾ (ETV Bharat)

ക്രിസ്‌മസ്, പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായാണ് കേക്ക് മിക്‌സിങ് മേള നടന്നത്. ഉണക്ക മുന്തിരി, ഫ്രൂട്ടി, വിവിധയിനം കശുവണ്ടി പരിപ്പ്, ഓറഞ്ച് രുചി കൂട്ടുകൾ, സ്ട്രോബറി, കിവി, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്, മാതളനാരകം തുടങ്ങി മുപ്പതോളം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്‌സുകളും, ഏലക്കായ, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഇഞ്ചി, ജാതിക്ക തുടങ്ങി ഇരുപതോളം വരുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ചേർത്താണ് കേക്കിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കുന്നത്. തേൻ, ഹോം മസാലകൾ തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് കൂട്ടിയിളക്കി തയ്യാറാക്കിയ മിശ്രിതം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്‌സുകൾ എത്താറുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തോളം ഇവ സംഭരിച്ച് വച്ച ശേഷം അടുത്ത ക്രിസ്‌മസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് കേക്ക് നിർമിക്കുന്നതെന്ന് വെെബ് റസോർട്ട് ചെയർമാൻ ഡോ. ജോളി ആൻ്റണി, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ജിയോ ജോർജ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വർഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന കേക്ക് മിക്‌സിങ് മേളയിൽ വിദേശികൾ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. ആയിരത്തോളം കേക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഓരോ വർഷവും പ്രത്യേകമായി നിർമിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ അതിഥികൾക്ക് സ്നേഹ സമ്മാനമായി കേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ് രീതി.

ഡോ. അജിത് രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പെഗാസിസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന ആഗോള കമ്പനിയാണ് വിശ്വസുന്ദരി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടു ദിവസം വിശ്വസുന്ദരികൾ മൂന്നാറിൽ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി എത്തിയത്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള തെരേസ് സക്കോവയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മിസ് ഗ്ലാമർ യൂണിവേഴ്‌സ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

