മലപ്പുറത്ത് ദിവ്യഗര്‍ഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ബലാത്സംഗം; ഒളിവിലായിരുന്ന വ്യാജസിദ്ധന്‍ അറസ്റ്റില്‍

ദിവ്യ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസില്‍ ഇയാള്‍ ഒളിവിലായിരുന്നു. ആഭിചാരക്രിയകള്‍ നടത്തി ദിവ്യഗര്‍ഭം ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതി യുവതിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

miracle path channel owner arrest malappuram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 5:53 PM IST

മലപ്പുറം: ദിവ്യഗർഭം ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത വ്യജ സിദ്ധന്‍ അറസ്റ്റില്‍. താൻ മഹ്ദി ഇമാമെന്ന് സ്വയം അവാകശപ്പെടുന്ന സജിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ ഉദിരംപൊയിലിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. കൊളത്തൂർ പൊലീസ് നെടുമങ്ങാട് നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇയാള്‍ മിറാക്കിൾ പാത്ത് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനുടമ കൂടിയാണ്.

ദിവ്യ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസില്‍ ഇയാള്‍ ഒളിവിലായിരുന്നു. ആഭിചാരക്രിയകള്‍ നടത്തി ദിവ്യഗര്‍ഭം ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതി യുവതിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നിരവധി ആഭിചാരക്രിയകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിരത്തി ഇയാള്‍ പരാതിക്കാരിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. ആഭിചാര ക്രിയ ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജ്യേന ഇയാള്‍ പരാതിക്കാരി താമസിക്കുന്ന കോർട്ടേഴ്‌സിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി. വായപൊത്തിപ്പിടിച്ച് യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ദിവ്യഗർഭം ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത വ്യജ സിദ്ധന്‍ അറസ്റ്റില്‍ (ETV Bharat)

പ്രതിയായ സജിൽ കല്‌പകഞ്ചേരി കൊളത്തൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത സമാനമായ കേസിലും പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൽപ്പകഞ്ചേരി സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിലെ പരാതിക്കാരിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെയാണ് വ്യാജ സിദ്ധൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തത്.

ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളിലും താൻ മഹ്ദി ഇമാം ആണെന്നും പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്രതിയുടെ പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും. "മിറാക്കിൾ പാത്ത്" എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നിരവധി ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ട്. കൊളത്തൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തറിഞ്ഞ് ഒളിവിൽ പോയിരുന്ന പ്രതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതിക്കാർ രംഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

മലപ്പുറം ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ആര്‍ വിശ്വനാഥ് ഐപിഎസിൻ്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവൈഎസ്‌പി എ.പ്രേംജിത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഇയാള്‍ക്കായുള്ള ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തിയത്. കൊളത്തൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജി.പ്രൈ ജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിപിഒ മാരായ സുധീഷ്, നജ്‌മുദ്ദീൻ, ബിജു, സുധീഷ് മേൽമുറി, വനിതാ സിപിഒ ഗ്രേസ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ നെടുമങ്ങാട് നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

പ്രതി യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇമാമാണെന്ന വ്യാജേന ആത്മീയമായ വീഡിയോകളാണ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നത്. സജിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ ഉദിരംപൊയിൽ, കാളികാവ് എന്ന ശൈഖുനാ സജിൽ ചെറുപാണക്കാട് എന്നീ നിരവധി പേരുകളും ഇയാള്‍ക്കുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

