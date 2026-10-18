കോവളത്ത് സ്പായുടെ മറവിൽ 16-കാരിക്ക് ലൈംഗിക ചൂഷണം; രണ്ട് ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ
കേസില് രണ്ട് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കൂടുതല് അറസ്റ്റുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദക്ഷിണമേഖലാ ഐജി നിശാന്തിനിയും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് അരുൾ ബി. കൃഷ്ണയും പറഞ്ഞു
Published : October 18, 2026 at 3:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോവളത്തെ സ്പായുടെ മറവിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയായ 16 കാരിയെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേര് അറസ്റ്റില്. സംഭവത്തിൽ സ്പാ ജീവനക്കാരായ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സജിത്ത്, പൂവാർ സ്വദേശി നിഷാദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് പെണ്കുട്ടിയെ മാതൃസഹോദരിയും ഭര്ത്താവും ചേര്ന്ന് കോവളത്ത് സ്പായില് എത്തിച്ചത്. മാതാപിതാക്കള് മരിച്ചതിനാല് അമ്മയുടെ സഹോദരിയും കുടുംബവുമായിരുന്നു പെണ്കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചുപോന്നത്. കുട്ടിയെ സ്പായില് നിര്ത്തിയശേഷം ഇവര് ആന്ധ്രയിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ജൂലൈ മുതല് കോവളത്തെ വിവിധ സ്പാകളില് കുട്ടി ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ ഇവിടെവച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു യുവാവുമായി കുട്ടി പ്രണയത്തിലാവുകയും ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പൊലീസിൽ ഒരു മിസിങ് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയിലാണ് കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. കുട്ടിയുടെ കൈയില് 20 വയസുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ആധാര് കാര്ഡുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വ്യാജമാണെന്നാണ് വിവരം. സ്കൂൾ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് 16 വയസാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് കോവളം സിഐ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കേസില് രണ്ട് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കൂടുതല് അറസ്റ്റുകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദക്ഷിണമേഖലാ ഐജി നിശാന്തിനിയും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് അരുൾ ബി. കൃഷ്ണയും പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി കളമശേരിയില് സ്പായില് തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി വിളിച്ചുവരുത്തി യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവം അടുത്തിടെ നടന്നിരുന്നു. ഇരുപതുകാരിയായെ ജോലി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കെണിയിലാക്കി ഐസ് ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ 'ഓപ്പറേഷന് സ്പാ' എന്ന പേരില് സംസ്ഥാനത്തെ സ്പാകളില് പൊലീസ് മിന്നല് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പരിപാലന വിഭാഗം എഡിജിപി പി. വിജയന്റെ നിര്ദേശാനുസരണമായിരുന്നു 'ഓപ്പറേഷന് സ്പാ' എന്ന പ്രത്യേക പരിശോധന.
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