'സ്വർണം ശബരിമലയിലെത്തിക്കും, മോഷ്‌ടിച്ചവരെ തുറങ്കിലടക്കും'; വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രി

കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടല്ല പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നും മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

V N VASAVAN PM SHRI Devaswom SABARIMALA GOLD scam
Minister VN Vasavan (ETV Bharat)
കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്തെ സമീപകാല വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലും പിഎം ശ്രീ വിവാദത്തിലും മന്ത്രി നിലപാടറിയിച്ചു. വിവാദമായ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്‌ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മോഷ്‌ടാക്കൾ പിടിയിലായെന്ന വാർത്ത വളരെ സന്തോഷകരമാണെന്നും സംസ്ഥാന ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയിൽ സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തിയവരെ കൽത്തുറുങ്കിലടയ്ക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നതായും അതിലേയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "കളവ് പോയ സ്വർണം കണ്ടെടുത്തു എന്ന വാർത്ത സന്തോഷകരമാണ്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കൊള്ള ചെയ്‌തവരെ കൽത്തുറുങ്കിലടയ്ക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വി എൻ വാസവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

സ്വർണം ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എസ്‌ഐടി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്പോൺസർമാരിലൊരാളായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പിന്നീട് മുൻ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ബെംഗളുരുവിൽ നിന്ന് സ്വർണം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വർണം മോഷ്‌ടിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനായതിൽ സന്തോഷം." വാസവൻ പ്രതികരിച്ചു. കളവുപോയ സ്വർണം ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണമുണ്ടാകും. ഇവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസരിക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനാണ്. ബോർഡാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും നടപടിയെടുക്കേണ്ടതും. സർക്കാരിന് അതിൽ പങ്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിഎം ശ്രീയിലും പ്രതികരണം

ഭരണ മുന്നണിയിലെ ഘടക കക്ഷിയായ സിപിഐയുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനെ ചൊല്ലി അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഘടകകക്ഷിക്ക്
പിഎംശ്രീയെ കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകിയതാണെന്ന് മന്ത്രി വാസവൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കൺവീനർ പറഞ്ഞതായും വാസവൻ പറഞ്ഞു.

"ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിമാരുമായുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌ത് പരിഹരിക്കും. 1500 കോടി രൂപ ലഭ്യമാകുന്നത് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനസൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ്. അത് ലഭിക്കാൻ കരാറിൽ ഒപ്പിടേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു.

അതേസമയം പദ്ധതിയിൽ നിഷ്‌കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ എന്നതാണ് വ്യക്തമായ നിലപാട്. മുൻപ് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം നൽകിയിട്ട് സംസ്ഥാന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ല. നയപരമായ ഒരു മാറ്റവുമില്ല എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു." വാസവൻ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടല്ല പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണം പരിഷ്‌കാരങ്ങൾക്ക് നിന്നുകൊടുക്കാത്ത സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലേതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ട് ലഭിക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; എംഎന്‍ സ്മാരകത്തിലെത്തി ശിവന്‍കുട്ടി, സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തില്‍ തീരുന്നതല്ല പ്രശ്‌നമെന്ന് ജി ആര്‍ അനില്‍

V N VASAVAN
PM SHRI
DEVASWOM
SABARIMALA GOLD SCAM
V N VASAVAN ON RECENT CONTROVERSIES

