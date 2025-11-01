ETV Bharat / state

കേരളത്തെ അതിദാരിദ്ര്യരഹിതമാക്കുന്ന ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് തിളക്കമേകാൻ മമ്മൂട്ടി;സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

ഇന്നു വൈകിട്ട് നാലിന് തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിയില്‍ മോഹന്‍ലാലും കമല്‍ഹാസനും വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്

Mammootty, V Sivankutty, free of extreme poverty state
മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി മമ്മൂട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു (ETv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 12:08 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായെത്തിയ ചലച്ചിത്രതാരം മമ്മൂട്ടി തലസ്ഥാന നഗരിയിലെത്തി. താരത്തെ തിരുവനന്തപുരം ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സ്വീകരിച്ചു.

ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി കൊച്ചി കാക്കനാട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇന്നു വൈകിട്ട് നാലിന് തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിയില്‍ മോഹന്‍ലാലും കമല്‍ഹാസനും വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

നഗരത്തില്‍ ഉച്ച മുതല്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംസെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പൊതുപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ തോംസണ്‍ ജോസ് അറിയിച്ചു. അനധികൃതമായും, ഗതാഗതതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചും പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളെ റിക്കവറി വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതലാണ് നഗരത്തില്‍ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങള്‍.സ്‌പെന്‍സര്‍ ജംഗ്ഷന്‍, ബേക്കറി ജംഗ്ഷന്‍, ആര്‍ബിഐ, വാന്‍ റോസ്, ഊറ്റുകുഴി, മെയിന്‍ ഗേറ്റ്, ആസാദ് ഗേറ്റ്, ഊറ്റുകുഴി, ഗവണ്‍മൻ്റ് പ്രസ്സ് ജംഗ്ക്ഷന്‍, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയം ഭാഗത്തേക്ക് ഗതാഗതം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.നെടുമങ്ങാട് , വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വെള്ളയമ്പലം വഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങളും പട്ടം ഭാഗത്ത് നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങളും പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി, പാളയം ഭാഗത്തും പാറശാല , നെയ്യാറ്റിന്‍കര, പൂജപ്പൂര, കാട്ടാക്കട ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ മോഡല്‍ സ്‌കൂള്‍ ഭാഗത്തും , കോവളം , തിരുവല്ലം ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ പൂളിമൂട് ഭാഗത്തും, ബൈപാസില്‍ നിന്നും ചാക്ക വഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ആശാന്‍ സ്‌ക്വയര്‍ ഭാഗത്തും ആള്‍ക്കാരെ ഇറക്കിയ ശേഷം പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്.പുളിമൂട് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗവണ്‍മെൻ്റ് പ്രസ് ജംഗ്ഷന്‍ ഭാഗത്തേക്ക് വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കാത്തതും ഗവണ്‍മെൻ്റ് പ്രസ് ജംഗ്ഷന്‍ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുളിമൂട് ഭാഗത്തേക്ക് വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കുന്നതുമാണ്.വാഹനങ്ങള്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമുളള പ്രധാന റോഡുകളിലോ ഇടറോഡുകളിലോ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്തതും പാര്‍ക്കിങ് അനുവദിച്ചിട്ടുളള സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രം വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വലിയ വാഹനങ്ങളില്‍ വരുന്നവര്‍ ആള്‍ക്കാരെ ഇറക്കിയ ശേഷം വാഹനങ്ങള്‍ ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്ര ഗ്രൗണ്ടിലും ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിലും പാര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് , കേരള സംസ്‌കൃതകോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിഐപി വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലങ്ങള്‍ (ചെറിയ വാഹനങ്ങള്‍)1.കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ക്യാംപസ് 2. വിമന്‍സ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ട് 3.തൈക്കാട് പ1ലീസ് ഗ്രൗണ്ട് 4.ജിമ്മി ജോര്‍ജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട് 5.വെള്ളയമ്പലം വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കോമ്പൗണ്ട് 6. മ്യൂസിക് കോളജ് ഗ്രൗണ്ട് 7. പുളിമൂട് മുതല്‍ ആയുര്‍വേദകോളജ് വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും 8. പുളിമൂട് മുതല്‍ ആസാദ് ഗേറ്റ് വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെയും സ്‌പെന്‍സര്‍ മുതല്‍ പാളയം വരെയുളള റോഡിൻ്റെയും ഇടത് വശം 9. മോഡല്‍ സ്‌കൂള്‍ ജംഗ്ക്ഷനില്‍ ആരംഭിച്ച് പനവിള വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇടത് വശം . 10. പി എം ജി മുതല്‍ ലോ -കോളജ് വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇടത് വശം 11 വികാസ് ഭവന്‍ ഓഫിസ് റോഡ് 12. നന്ദാവനത്ത് ആരംഭിച്ചു മ്യൂസിയം വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇടത് വശം. വലിയ വാഹനങ്ങള്‍1. ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്ര പാര്‍ക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട്2.ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ കോളജ് ഗ്രൗണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്‍1. സെൻ്റ് ജേക്കബ്‌സ് പള്ളി മുതല്‍ വി ജെ ടി വരെയുളള റോഡിൻ്റെ വശങ്ങള്‍2. ആശാന്‍ സ്‌ക്വയറില്‍ ആരംഭിച്ച് എ കെ ജി വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇടത് വശം3. എ കെ ജി മുതല്‍ സ്‌പെന്‍സര്‍ വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇടത് വശം4. പബ്‌ളിക് ലൈബ്രറി മുതല്‍ വേള്‍ഡ് വാര്‍ വരെയുളള റോഡിൻ്റെ ഇടത് വശംസംശയങ്ങള്‍ക്ക് 9497930055, 04712558731എന്നീ ഫോണ്‍ നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു.

