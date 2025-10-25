ETV Bharat / state

സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; എംഎന്‍ സ്മാരകത്തിലെത്തി ശിവന്‍കുട്ടി, സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തില്‍ തീരുന്നതല്ല പ്രശ്‌നമെന്ന് ജി ആര്‍ അനില്‍

പദ്ധതി ഒപ്പിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മന്ത്രി വിവരിച്ചുവെങ്കിലും മുന്നണി നയപരമായി തീരുമാനമെടുക്കാത്ത ഒരു വിഷയം അംഗീകരിച്ചതിലുള്ള എതിര്‍പ്പ് ബിനോയ് വിശ്വം മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം

Minister V Sivankutty visits M N Smarakam to persuade CPI on the PM SHRI scheme
എംഎന്‍ സ്മാരകത്തില്‍ ബിനോയ് വിശ്വത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി, മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ സമീപം (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ഏകപക്ഷീയമായി ഒപ്പുവച്ച സിപിഎം നടപടിയില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തിയ സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടര്‍ന്ന് സിപിഎം. പദ്ധതിയില്‍ അതീവ രഹസ്യമായി ഒപ്പുവച്ചതിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു രംഗത്തു വന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനമായ എംഎന്‍ സ്മാരകത്തിലെത്തി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി നേരിട്ടു കണ്ടു. ഏകദേശം മുക്കാല്‍ മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സിപിഐ മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനിലും പങ്കെടുത്തു.

പദ്ധതി ഒപ്പിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മന്ത്രി വിവരിച്ചുവെങ്കിലും മുന്നണി നയപരമായി തീരുമാനമെടുക്കാത്ത ഒരു വിഷയം അംഗീകരിച്ചതിലുള്ള എതിര്‍പ്പ് ബിനോയ് വിശ്വം മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധം മന്ത്രിയെ നേരിട്ടറിയിച്ച ബിനോയ് വിശ്വം 27ന് നടക്കുന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കഴിയട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു മന്ത്രിയെ മടക്കി. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും തീരുമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞ ശേഷം മടങ്ങി.

എംഎന്‍ സ്മാരകത്തിലെത്തിശിവന്‍കുട്ടി (ETV Bharat)

മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനിലിനൊപ്പമാണ് ശിവന്‍കുട്ടി പുറത്തേക്കു വന്നത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് മന്ത്രി സിപിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. മന്ത്രിസഭയിലോ എല്‍ഡിഎഫിലോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥയെ അതീവ രഹസ്യമായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ധാരണാ പത്രത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടതിലുള്ള അനൗചിത്യം ബിനോയ് വിശ്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് പണത്തിനു വേണ്ടിയെന്നു പറയുന്നതിനെയും ബിനോയ് ഖണ്ഡിച്ചു. വളരെ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്കു വേണ്ടി എല്‍ഡിഎഫിൻ്റെ ദേശീയ നയത്തെ പണയം വച്ചു എന്ന നിലപാട് മന്ത്രിയോട് സിപിഐ തുറന്നു പറഞ്ഞു.

സംഘപരിവാര്‍, ആര്‍എസ്എസ് അജണ്ട ക്ലാസ് മുറികളില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഇടതു ബദല്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവസരം നല്‍കിയത് രാജ്യത്ത് ഇടതു പക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയെന്നും ബിനോയ് പറഞ്ഞു. എല്ലാം കേട്ട ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് പോകരുതെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയൊരുക്കാന്‍ സിപിഎം തയ്യാറാണെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി ബിനോയിയെ ധരിപ്പിച്ചെന്നാണ് വിവരം. അതേ സമയം പി എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നീക്കത്തിൽ സിപിഐ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ വ്യക്തമാക്കി. സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ എം എൻ സ്മാരകത്തിലെത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്ത് കാത്തുനിന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയും. വിഷയം സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ തീരുന്ന കാര്യമല്ല. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലാലോയെന്നും ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പ്രശ്നത്തില്‍നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന സൂചനയാണ് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനിലിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

അതിനിടെ പിഎം ശ്രീയില്‍ ഒപ്പിട്ടതിനെതിരെ സിപിഐയുടെ യുവജന, വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ രംഗത്തു വന്നു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒപ്പു വെച്ചതായുള്ള വാര്‍ത്ത ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണെന്നും ഇടത് മുന്നണിയുടെ നയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം ഒരു കാരണ വശാലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടിവ് ആരോപിച്ചു. പി എം ശ്രീ നടപ്പായാല്‍ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ ഉടലെടുക്കുന്ന ദൂര വ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യം ഉള്ളതു കൊണ്ടുതന്നെയാണ് കേരള ജനതയോട് പി എം ശ്രീ വിരുദ്ധ നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പറഞ്ഞത്.

രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഫെഡറല്‍ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാക്കുകയും അതുവഴി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും, പാഠഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കാനുമുള്ള അധികാരവും ആര്‍എസ്എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെൻ്റില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പി എം ശ്രീ പദ്ധതിക്കെതിരായ നിലപാട് മയപെടുത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് എഐവൈഎഫ് ന്നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്‍ അരുണ്‍, സെക്രട്ടറി ടി ടി ജിസ്മോന്‍ എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു. പിഎം ശ്രീയില്‍ ഒപ്പിട്ടതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് എഐഎസ്എഫും എഐവൈഎഫും ഇന്ന് സംയുക്തമായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തും. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മോഡല്‍ സ്‌കൂള്‍ ജംഗ്ഷനില്‍ നിന്നാണ് മാര്‍ച്ച് ആരംഭിക്കുക.

