ജീവിത ചെലവേറുന്നു, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമബത്ത പുതുക്കാൻ കുടുംബ ബജറ്റ് സർവേയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ

സർവേയുടെ ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2025 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 2025 ഒക്ടോബർ 16ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും
Published : October 15, 2025 at 3:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാർഷിക-വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമബത്ത പുതുക്കാൻ കുടുംബ ബജറ്റ് സർവേ നടത്തുമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. മിനിമം വേതനത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായ ക്ഷാമബത്ത (Dearness Allowance) കാലോചിതമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും. ഇതിനായി അടിസ്ഥാന രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതച്ചെലവ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക (Consumer Price Index) പുതുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്"കുടുംബ ബജറ്റ് സർവേ 2025-26" ആരംഭിക്കാൻ തൊഴിൽ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
2011-12 വർഷത്തെ ഉപഭോഗ രീതി അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയുടെ കണക്കിലെടുത്താണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമബത്ത നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയിലും ഉപഭോഗത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സൂചിക പുതുക്കണമെന്നത് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും മിനിമം വേജസ് ഉപദേശക സമിതിയുടെയും ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബ ബജറ്റ് സർവേ നടത്താനൊരുങ്ങുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സർവേയുടെ നടത്തിപ്പിനായി 1,13,90,000 രൂപ തൊഴിൽ വകുപ്പ് അനുവദിച്ചു. സർവേയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി തൊഴിലാളി, തൊഴിലുടമ, ഉദ്യോഗസ്ഥ, വിദഗ്ധ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 21 അംഗ സംസ്ഥാനതല 'കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് റിവിഷൻ കമ്മിറ്റി' രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. സംസ്ഥാനത്തെ 17 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി, മിനിമം വേതന നിയമം ബാധകമായ 7920 തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സർവേ നടത്തുക. വിവരശേഖരണത്തിനായി എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി 22 എന്യൂമറേറ്റർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. സർവേയുടെ നിർവഹണത്തിനും മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില ശേഖരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
സർവേയുടെ ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2025 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 2025 ഒക്ടോബർ 16ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കും.
തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചിയിൽ 1939 അടിസ്ഥാന വർഷമാക്കിയും, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാറിൽ 1936 അടിസ്ഥാന വർഷമാക്കിയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സൂചികകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ ശേഷം ഇതുവരെ 1970, 1998-99, 2011-12 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ കുടുംബ ബജറ്റ് സർവേകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാലാമത് കുടുംബ ബജറ്റ് സർവേയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ യഥാർഥ ജീവിതച്ചെലവിന് ആനുപാതികമായ ക്ഷാമബത്ത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നതായും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.