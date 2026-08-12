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വയനാടിന് വീണ്ടും അഭിമാനമായി 'നെല്ലച്ഛന്‍'; പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്‌കാരം പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമന്

ചിങ്ങം ഒന്നിന് നടക്കുന്ന കർഷക ദിനാചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ രാമന് പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കും.

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പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്‌കാരം ചെറുവയൽ രാമന് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 7:23 PM IST

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വയനാട്: തന്നെക്കാളും കുടംബത്തേക്കാളും രാമേട്ടന് ഏറെ പ്രിയം കൃഷിയോടായിരുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിൽ ചെറുവയൽ രാമൻ തൽകിയ സംഭാവനയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുങ്ങില്ല. ഒരു വൈകുന്നേരം തന്നെ തേടിയെത്തിയ ആ ഫോൺ കോൾ വാർത്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് രാമേട്ടൻ. വിളിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല കൃഷി മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്.

''ഈ വർഷത്തെ കാർഷിക മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്‌കാരം രാമേട്ടനാണ് കേട്ടോ,'' മന്ത്രി ഈ സന്തോഷ വാർത്ത വിളിച്ച് അറയിച്ചതിൽ പിന്നെ രാമേട്ടൻ നിലത്തൊന്നുമല്ല. രാജ്യം തന്നെ പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പുരസ്‌കാരത്തിന് മധുരം അൽപം കൂടുതലാണ്. തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരലുള്ള പുരസ്‌കാരമാണിത്. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നുമാണ് രാമേട്ടൻ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്.

പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്‌കാരം ചെറുവയൽ രാമന് (ETV Bharat)

തന്നെയും കുടംബത്തെയും കാണാൻ മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് കൂടെ തൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമായി. കാർഷക മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്‌കാര ജേതാവാണ് വയനാട് സ്വദേശിയായ പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമൻ. അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനും പുരസ്‌കാര വിതരണ ചടങ്ങിലേക്ക് രാമനെയും കുടുംബത്തെയും ക്ഷണിക്കാനുമാണ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ടി സിദ്ദീഖ് വയനാട്ടിലെ രാമൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയത്.

ചിങ്ങം ഒന്നിന് എറണാകുളത്ത് കൃഷി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കർഷക ദിനാചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് രാമന് പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കുക. അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്ന കർഷകൻ്റെ പ്രതീകമായ പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമനെ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്‌കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് മന്ത്രി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.

"കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡ് പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നാമഥേയത്തിലുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനക്കുള്ള അവാർഡ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്‌തി പത്രവും ഉൾപ്പെടെ അർഹനായ നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനമായ, കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി മേഖലയിലെ ഉജ്ജ്വല മുഖമായ ചെറുവൽ രാമേട്ടനാണ്. അദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് ചിങ്ങം ഒന്നിന് നടക്കുന്ന പുരസ്‌കാര ചടങ്ങിലേക്ക് കുടംബസമ്മേതം ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്", മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയും കൃഷി ഡയറക്‌ടറും അംഗങ്ങളായിരുന്ന പുരസ്‌കാര നിർണയ കമ്മിറ്റി ഐക്യകണ്‌ഠേനയാണ് അവാർഡിനായി ചെറുവയൽ രാമനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

കൃത്രിമത്വത്തിതിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലുമില്ലാതെ മണ്ണിനോടും പ്രകൃതിയോടും കൃഷിയോടും താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചയാളാണ് രാമേട്ടൻ. രാജ്യം ആദരിച്ച ചെറുവയൽ രാമനെ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ഈ പുരസ്‌കാരത്തിലൂടെ ആദരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൽ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കൃഷി മന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടംബത്തെയും ക്ഷണിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത്. എന്നെ ഇവിടെ കാണാനായി മന്ത്രിയെത്തിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രാമൻ പറഞ്ഞു.

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്‌തി പത്രവുമടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. എംഎൽഎ ഉഷ വിജയൻ, മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മീനാക്ഷി രാമൻ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ മന്ത്രിയോടൊപ്പം ചെറുവയൽ രാമൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

KERALA KARSHAKA AWARD
OOMEN CHANDI AWAR
CHERUVAYAL RAMAN
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