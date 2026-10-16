വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതര്ക്ക് ആശ്വാസം; വാടകയും ദിനബത്തയും വിതരണം ചെയ്തു
ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർക്ക് പ്രതിദിനം 300 രൂപ തോതിൽ പ്രതിമാസം 9000 രൂപയാണ് ദിനബത്തയായി നൽകിവരുന്നത്.
Published : October 16, 2026 at 3:24 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ- ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായി സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. കുടിശ്ശികയായിരുന്ന വാടകയും ദിനബത്തയും പൂർണമായും വിതരണം ചെയ്തൂവെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയ കാലതാമസമുണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് താങ്ങായിരുന്ന ദിനബത്തയും ഭക്ഷണക്കൂപ്പൺ വിതരണവും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മുടങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർക്ക് പ്രതിദിനം 300 രൂപ തോതിൽ മാസംതോറും 9000 രൂപയാണ് ദിനബത്തയായി നൽകിവരുന്നത്. സ്വന്തമായി വരുമാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളും വയോധികരും ദിനബത്ത മുടങ്ങിയതോടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ വലിയ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു.
ദുരന്തബാധിതരുടെ ദുരിതം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കുടിശ്ശികയായ വാടകയും ദിനബത്തയും തുകയായി നേരിട്ടെത്തി.
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സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുക എത്തിയതോടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഒഴിവായത്. ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസവും തുടർ സഹായങ്ങളും തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ദുരിതബാധിതർ പറഞ്ഞു.
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