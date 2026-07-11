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കള്ളാടി ദുരന്തം: നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ പ്രസ്‌താവന അനവസരത്തിലെന്ന് ടി സിദ്ദിഖ്

കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫിസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വേണ്ട തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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ടി സിദ്ദിഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 9:01 PM IST

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കാസർകോട്: വയനാട് കള്ളാടി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണ കമ്പനി നടത്തിയ പ്രസ്‌താവന അനവസരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫിസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കള്ളാടി ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ടെക്‌നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ കൊങ്കൺ അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത് ശരിയായ രീതിയല്ല.

അന്വേഷണത്തിനായി സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്‌നിക്കൽ ലീഗൽ കമ്മിറ്റിയാണത്. സാങ്കേതികവും ശാസ്‌ത്രീയവും നിയമപരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കമ്മറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ രാഷ്‌ട്രീയ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകില്ല. ആ കമ്മറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മറുപടി നൽകും. അതനുസരിച്ചായിരുക്കും തുടർ നടപടികൾ എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ടി സിദ്ദിഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹത്തിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം

ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ വിക്രം റാണയുടെ മൃതദേഹത്തിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാണ്. നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിക്രം റാണയ്‌ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ഇന്നും നടക്കുകയാണ്. താൻ അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇനിയും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും ഒന്നിച്ച് പോകണം. അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഇനിയും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ഭൂപ്രകൃതിയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവശ്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. തുരങ്ക നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഇവർ കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നോ, അവർ ചെയ്‌തിരുന്ന പ്രവൃത്തി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണോ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്, ഇത് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കും.

കർഷകർക്കും ദുരന്ത ബാധിതർക്കും നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകും

മണ്ണ് നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത്, കൃഷി, റെവന്യു മന്ത്രിമാർ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വന്യമൃഗശല്യം തടയുന്നതിനും കാർഷിക വിളകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് ഉചിതമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർഷകജനതയുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സർക്കാർ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും. നഷ്‌ടപരിഹാര തുക വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനം കൈകൊള്ളും. 100 ദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

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ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കി. ഇതിൽ സർക്കാർ കാലതാമസം എടുത്തിട്ടില്ല. പ്രഖ്യാപിച്ച തുക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉടൻ കൈമാറാനുള്ള നടപടിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഡിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സാജിദ് മൗവ്വൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം സി പ്രഭാകരൻ, കെ ഖാലിദ്, ജെ എസ് സോമശേഖര, എം ബലരാമൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

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