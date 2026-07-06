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ദുരന്ത ബാധിതര്‍ക്ക് ആശ്വാസം: വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ

സെപ്റ്റംബറോടെ രണ്ടാംഘട്ട വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

MINISTER T SIDDIQUE WAYANAD TOWNSHIP വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം WAYANAD LANDSLIDE
കലക്‌ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തില്‍ നിന്ന്. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 4:03 PM IST

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വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ–ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായുള്ള പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ. പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ഇനി എല്ലാ മാസവും സ്ഥിരം അവലോകന യോഗം ചേരും. സെപ്റ്റംബറോടെ രണ്ടാംഘട്ട വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. ദുരന്ത ബാധിതർക്കായി നിർമിക്കുന്ന പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ കലക്‌ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്.

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്‌ച അവലോകന യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനമായി. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേരുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. ടൗൺഷിപ്പിൽ ആകെ 410 വീടുകളാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 178 വീടുകൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. മഴ വലിയ തടസമാകാത്ത പക്ഷം സെപ്റ്റംബർ 30നകം 157 വീടുകൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ നിർമാണം ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

വീടുകൾക്ക് പുറമെ ടൗൺഷിപ്പിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. മാർക്കറ്റ്, കളിസ്ഥലം, പൊതുശുചിമുറി, ഹെൽത്ത് സെന്‍റർ, അങ്കണവാടി, മെറ്റീരിയൽ കലക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി സെന്‍റർ എന്നിവയുടെ നിർമാണം ഉടൻ പൂർണതോതിൽ ആരംഭിക്കും.
ചൂരൽമല പാലം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കും സർക്കാർ തലത്തിൽ അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനമായി. ദുരന്ത ബാധിതർക്കുള്ള വാടക സഹായവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചതായി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

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അതേസമയം ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ കാരണം പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ അവലോകന സംവിധാനം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി ദുരന്തബാധിതരെ എത്രയും വേഗം സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. അതിന് ആവശ്യമായ ഭരണപരമായ ഇടപെടലുകൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിമാസ അവലോകന യോഗങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ.

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TAGGED:

MINISTER T SIDDIQUE
WAYANAD TOWNSHIP
വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം
WAYANAD LANDSLIDE
WAYANAD TOWNSHIP MEET

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