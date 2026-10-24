നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടം; സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്
ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : October 24, 2026 at 6:08 PM IST
വയനാട്: നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവള റോഡിൽ മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ട കേസിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച ദേവികയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വയനാട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും കുടംബം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുമെന്ന് ഇതിന് മുൻപും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും അഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും താനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനായ പി വി ഹരിയെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദേവികയുടെ കുടുംബം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ ലെറ്റർ ഇന്നാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി വി ഹരിയെ നിയമിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുകയാണെന്ന്" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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"ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേവികയുടെ കുടുംബം നേരത്തെ 30 സെൻ്റ് ഭൂമിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്. പിന്നീട് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് ഇവർ താമസം മാറിയത്. അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ പരിശോധിക്കാനായി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും" മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 11 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു പ്രതി സുഹൈൽ സജീവ്. മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗതയിൽ എത്തിയ മിനി കൂപ്പർ കാർ, വിമാനത്താവള റോഡരികിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു.
അതിശക്തമായ ഇടിയെത്തുടർന്ന് തെറിച്ചുവീണ മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. അപകടത്തിന് ശേഷം പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാനോ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ ഒടുവിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുമായി തട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി.
ജോലിക്കായി തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തൃക്കാക്കരയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇവർ. കർണാടക സുള്ളിയ സ്വദേശി ഇയാസ് (21), പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക (22), വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക (21) എന്നിവർക്കാണ് ഈ റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
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