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അടയ്‌ക്ക കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശ്വാസം; പ്രതിസന്ധികള്‍ പരിഹരിക്കാനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍

അടയ്‌ക്ക കൃഷിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. സ്‌പെഷല്‍ പാക്കേജുകള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ്. കൃഷിക്ക് പുതുജീവൻ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ കര്‍ഷകര്‍.

Areca nut Farming and crisis Minister T Siddique Wayanad Areca nut
Minister T Siddique (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 8:08 AM IST

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വയനാട്: അടയ്ക്ക കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതര പ്രതിസന്ധികള്‍ പഠിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രംഗത്ത്. കാർഷിക വിദഗ്‌ധരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലാതല ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനം. കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

മഞ്ഞളിപ്പ്, കുമിൾ രോഗം തുടങ്ങി വിവിധ രോഗങ്ങൾ കാരണം വയനാട് ജില്ലയിൽ അടക്കം പലയിടങ്ങളിലും അടയ്ക്ക കൃഷി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഉത്‌പാദന ക്ഷമത പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാലിലൊന്നായി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം ജില്ലാതല ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

സ്‌പെഷല്‍ പാക്കേജുകള്‍ കൊണ്ടുവരും: നല്ല രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളെ വാര്‍ത്തെടുക്കാനും നിലവില്‍ ഉള്ളതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള നടപടി ഉള്‍പ്പെടെയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും സ്‌കീമുകളും മറ്റ് സ്‌കീമുകളും സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിഷന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകും. സ്‌പെഷല്‍ പാക്കേജുകളെ പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രത്യേക സമീപനം ഇതിനുണ്ടാകും. വിലയില്‍ വലിയ കൂപ്പുകുത്തലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക മിഷന്‍ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതോടൊപ്പം മുഴുവന്‍ ഫാമുകളും സജ്ജമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കാസർകോട് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയും ചില തെക്കൻ ജില്ലകളിലും അടയ്ക്ക കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പ്രത്യേകം പഠിക്കാനാണ് തീരുമാനം. രോഗ ബാധയ്ക്കും ഉത്‌പാദന കുറവിനും പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹാര നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനാണ് ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സുകൾക്ക് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം കാർഷിക സർവകലാശാല, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് എന്നിവയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കാർഷിക വിദഗ്‌ധരും ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്‍റെ ഭാഗമാകും. മൂന്നാഴ്‌ചയ്ക്കകം ജില്ലകളിൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മണ്ണിന്‍റെ ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, വള-കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, രോഗബാധിതമായ കവുങ്ങുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പഠന വിധേയമാക്കും.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകും. രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേഖല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കർഷക ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കും. കൃത്യമായ പഠനവും സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ അടയ്ക്ക കൃഷിക്ക് പുതുജീവൻ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ.

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TAGGED:

ARECA NUT FARMING AND CRISIS
MINISTER T SIDDIQUE
WAYANAD ARECA NUT
T SIDDIQUE ON ARECA NUT CRISIS

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