'പത്മശ്രീ ചെറുവയല് രാമൻ്റെ സ്മാരകം പണിയും';കമ്മനയിലെ വസതിയിലെത്തി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
ചെറുവയല് രാമൻ്റെ അവാര്ഡുകള്, കാഴ്ചപ്പാടുകള് എന്നിവ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും വിധം സ്മാരകം പണിയുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : October 20, 2026 at 7:40 AM IST
വയനാട്: അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ചെറുവയല് രാമൻ്റെ വസതി സന്ദര്ശിച്ച് മന്ത്രി അഡ്വ.സണ്ണി ജോസഫ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചെറുവയല് രാമൻ്റെ കമ്മനയിലെ വസന്തയിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനുശോചനമറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്. ചെറുവയല് രാമൻ്റെ അവാര്ഡുകള്, കാഴ്ചപ്പാടുകള് എന്നിവ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും വിധം സ്മാരകം പണിയുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതിനുള്ള സ്ഥലവും പണവും കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി, കൃഷിമന്ത്രി, മാനന്തവാടി എംഎല്എ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികള്, കുടുംബാംഗങ്ങള് എന്നിവരുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് എത്രയും വേഗത്തില് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സന്ദര്ശന ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ടിജെ ഐസക്, യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് എച്ച് ബി പ്രദീപ്, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ എഎന് നിശാന്ത്, ജിത്സണ് തൂപ്പുങ്കര, നഗരസഭ ചെയര്മാന് ജേക്കബ്ബ് സെബാസ്റ്റ്യന്, പിവി ജോര്ജ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മീനാക്ഷി രാമന്, ചിന്നമ്മജോസ്, റോസമ്മ, വിനോദ് തോട്ടത്തില്, സി അബ്ദുള് അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
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നെല്ലച്ഛനെന്ന ചെറുവയല് രാമൻ
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ഭക്ഷണമായ നെല്ല് പോലും കൃഷി ചെയ്യാൻ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ തലമുറ. അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ നൽകിയ സംഭാവന എടുത്തുകാണുന്നത്. കൃത്രിമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലുമില്ലാതെ മണ്ണിനോടും പ്രകൃതിയോടും കൃഷിയോടും താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചയാളാണ് രാമൻ.
അപൂര്വവും അന്യം നിന്നുപോയതുമായ നെല്വിത്തുകളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ഭാരിച്ച ചരിത്രദൗത്യമാണ് രാമന് നിര്വ്വഹിചിരുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പുരാതന ആദിവാസി തറവാടുകളിലൊന്നാണ് കമ്മനയിലെ ചെറുവയല് രാമന്റെ കുറിച്യ തറവാട്. രാമന്റെ കാര്ഷിക അനുഭവങ്ങള് അറിയാനും വിത്തിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് സന്ദര്ശകര് എത്തുന്നു. അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന രാമൻ തൃശൂര് കാര്ഷിക സര്വകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം കൂടിയായിരുന്നു.
പട്ടിണിയും പ്രാരാബ്ധങ്ങളും പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേര്ന്ന് നിന്നപ്പോള് സാധാരണ ആദിവാസി കുട്ടികളെപ്പോലെ കന്നുകാലി പരിചരണത്തിനും കൃഷിപ്പണികളിലേക്കും അദ്ദേഹം നീങ്ങി. പതിനേഴാം വയസില് അമ്മാവന് മരിച്ചതോടെ ഗോത്രത്തിന്റെയും കാര്ഷിക പ്രവൃത്തിയുടെയും ചുമതല രാമനില് നിക്ഷിപ്തമായി. കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്ന കുറിച്യ തറവാട്ടില് അമ്മാവന് ഏല്പ്പിച്ച നെല്വിത്തുകളും കന്നുകാലികളും 22 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയും 70ലധികം കുടുംബങ്ങളുടെയും നാഥനായി രാമന് മാറുകയായിരുന്നു.
ഇന്നും രാമന് കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായി, ലോകപ്രശസ്തനായി, ജീവിതം നെല്വിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിവച്ചു. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിച്ച് കോടികള് ധൂര്ത്തടിച്ചും ചെലവഴിച്ചും നടത്തുന്ന സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു രൂപ പോലും സര്ക്കാരിന്റെ സാഹയമില്ലാതെയാണ് ഇത്തരം നെല്വിത്തുകള് സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രാമനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്.
കുന്നും കുളമ്പന്, പെരുവക, കുങ്കുമശാലി, കുത്തിച്ചീര, കുഞ്ഞുഞ്ഞി, ഓണമൊട്ടന്, ഓണച്ചണ്ണ, വെള്ളിമുത്ത്, കനകം, ചെമ്പകം തുടങ്ങി അന്യം നിന്ന് പോയ അമ്പതില്പ്പരം നെല്വിത്തിനങ്ങളാണ് ജൈവകൃഷി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ചെറുവയല് രാമന് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കാർഷിക രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കും ആദിവാസി മേഖലയുടെ പുനഃരുദ്ധരണത്തിനും പ്രയത്നം നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്കാരം പത്മശ്രീ ചെറുവയൽ രാമന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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