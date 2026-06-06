'അളിയനും മച്ചമ്പിയും', പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായി ഭാര്യാസഹോദരനെ നിയമിച്ചതിൽ അപാകതയില്ലെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ബെന്നി തോമസിനെ നിയമിച്ചത് എന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു.
Published : June 6, 2026 at 4:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തൻ്റെ ബന്ധുവിനെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമച്ച നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രിയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനുമായ സണ്ണി ജോസഫ്. കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ബെന്നി തോമസിനെ നിയമിച്ചത്.
തൻ്റെ ചീഫ് ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് ബെന്നി. നല്ല സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളതും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോഡുള്ളതുമായ വ്യക്തി. ഒരു വിവാദത്തിനും വഴികൊടുക്കാത്ത കഴിവുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള തനിക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യതയും വിശ്വാസവുമുള്ള ഒരാളാണ് ബെന്നിയെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷനേതാവ് നിയമനകാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല
ബന്ധുവെന്ന നിലയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനം. പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തിൽ പ്രത്യേകം യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമോ അയോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമോ നിയമപരമായി എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലായിരിക്കണം എന്നതാണ് നിബന്ധനയുള്ളത്.
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ടെസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂവും നടത്തി റാങ്ക്ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നടത്തുന്ന നിയമനമല്ല ഇത്. അതാത് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് സ്റ്റാഫായി നിയമിക്കുന്നത്. ഇതേപ്പറ്റി നിയമസഭയിൽ ആരും ചർച്ച ചെയ്തില്ല. കെപിസിസിയിൽ ഒരു വിമർശനവും നടക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ വിമർശനം എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തു. നിയമനകാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
നിയമനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ യോഗ്യത പരിശോധിക്കണം
ഇ പി ജയരാജൻ്റെയും കെ ടി ജലീലിൻ്റെയും ബന്ധുനിയമനം ഇതുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല. മെറിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്നുള്ള നിയമനമായതിനാലാണ് അത് തെറ്റായത്. അവർ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകളുടെ താഴെയുള്ള കോർപ്പറേഷനുകളിലായിരുന്നു അത്തരം നിയമനങ്ങൾ നടന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടത്. പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ ബന്ധുനിയമനം രാഷ്ട്രീയ യോഗ്യത നോക്കാതെയുള്ളതായിരുന്നു. അവരുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണ് അത് പിൻവലിച്ചത്. ഇത്തരം നിയമനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ യോഗ്യത കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
നടപടി കരുതലോടെ വേണമായിരുന്നുവെന്ന് വിമർശനം
സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യാസഹോദരനെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിച്ച നടപടിയിലുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന്, കെപിസിസി ഭാരവാഹിയോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു. കരുതലോട് കൂടി വേണമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നീങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വിമർശനത്തിനും വിവാദത്തിനും ഇടയാക്കുന്ന നിലയിലാകരുതെന്നുമായിരുന്നു സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന എംഎം ഹസൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സിപിഎം കാലത്തെ ബന്ധുനിയമന വിവാദങ്ങൾ
2016 ലാണ് ഇ പി ജയരാജനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ബന്ധുനിയമന വിവാദമുണ്ടായത്. വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇ പി ജയരാജൻ തൻ്റെ ബന്ധുവും എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ പി കെ ശ്രീമതിയുടെ മകനുമായ പി കെ സുധീർ നമ്പ്യാരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ (കെഎസ്ഐഇ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് വലിയ വിവാദമായി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു.
2020 ൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ടി ജലീൽ തൻ്റെ ബന്ധുവായ കെ ടി അദീബിനെ ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ (കെഎസ്എംഎഫ്ഡിസി) ജനറൽ മാനേജരായി നിയമിച്ചു. യോഗ്യതകളിൽ ഇളവ് വരുത്തി നടത്തിയ ഈ നിയമനം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
തന്നെയുമല്ല കണ്ണൂർ, കേരള, മലയാളം സർവകലാശാലകളിൽ യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും അധ്യാപക തസ്തികകളിൽ വഴിവിട്ട നിയമനങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാരുടെ നിയമനങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ട് റദ്ദാക്കിയ സംഭവങ്ങളും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.
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നിലവിൽ കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ കെ കെ രാഗേഷിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിനെ 2021 ൽ മതിയായ യോഗ്യതയില്ലാതെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കാൻ നീക്കം നടന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രാഥമിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമതായാണ് പ്രിയയെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എട്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമാണ് യോഗ്യത.
എന്നാൽ, രാഗേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നാല് വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്ന് അന്ന് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം നേതാക്കളും സഹയാത്രികരുമായ ഇ പി ജയരാജൻ, ജി സുധാകരൻ, കെ ടി ജലീൽ, കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ, എ എൻ ഷംസീർ, എം ബി രാജേഷ്, സുനിൽ പി ഇളയിടം എന്നിവരൊക്കെ അനധികൃത നിയമന വിവാദത്തിൽ ആരോപണം നേരിട്ടവരാണ്.
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