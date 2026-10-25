പിഎസ്സി ക്രമക്കേടിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പ്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
പിഎസ്സിയിലുണ്ടായ ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്. നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തില് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിഷയത്തിലും പ്രതികരണം.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 4:17 PM IST
കോഴിക്കോട്: പിഎസ്സിയിലുണ്ടായ ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്. ആരോപണങ്ങളെ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സിദ്ദിഖ് അറിയിച്ചു. പിഎസ്സി ചെയർമാൻ എം. ആർ. ബൈജുവിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പിഎസ്സി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റുകളിൽ യോഗ്യതയെ അവഗണിക്കുകയും, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മന്ത്രിസഭ ഈ വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും, നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകില്ല" സംസ്ഥാന കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനിടെ പിഎസ്സിക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും വലിയ തകർച്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും, റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കിയെന്നും സിദ്ദിഖ് ആരോപിച്ചു.
റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷകളിലെ അഭിമുഖങ്ങൾക്കുള്ള മാർക്ക് വിതരണത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ പിഎസ്സി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യോഗ്യതയെ അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച മന്ത്രി, ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തില് പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നല്കും
നെടുമ്പാശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടത്തില് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണം സിദ്ദിഖ് നിഷേധിച്ചു. കുറ്റവാളികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.
കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ പി. വി. ഹരിയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിയമിക്കാൻ താൻ ശുപാർശ ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഇരകളിൽ ഒരാളായ ദേവികയുടെ കുടുംബം ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "ഈ കേസിൽ എനിക്ക് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേയുള്ളൂ പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇരയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സിദ്ദീഖ് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട്, കൽപറ്റ റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ഇരയുടെ പിതാവ് തന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭ്യർഥത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഈ നിയമനം നടന്നതെന്നും തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് ഇരകളുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും, അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Also Read:പിഎസ്സി ചെയർമാനെ നീക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ ശുപാർശ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് എം. വി. ഗോവിന്ദന്