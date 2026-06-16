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'അന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു' പിണറായിക്കെതിരെ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ

കാട്ടാന അക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ.

SHIBU BABY JOHN WILD ELEPHANT ATTACK NEWS ANIMAL ATTACK PINARAYI
Shibu baby john (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 8:59 PM IST

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കോട്ടയം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ വിമർശിച്ച് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. കാട്ടാനയുടെ അക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ കാണാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്തിയത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലേയ്‌ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വനാതിർത്തി എത്തില്ലായിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജില്ലയിൽ മാത്രം 22 പേരാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ചിന്നക്കനാലിലെ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. കുട്ടി ട്രോമയിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടില്ലായെന്നും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച തുകയുടെ 50% കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയി നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും എല്ലാ മാസവും 5000 രൂപ കുട്ടിക്ക് നൽകുമെന്നും പഠന ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പിണറായിക്കെതിരെ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ (ETV Bharat)

'100 ശതമാനം സേഫായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആയിരിക്കും ഡിസ്‌ചാർജ്. പലിശ അവർക്ക് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കും. 18 വയസുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ റേഷൻ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. സ്‌കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസും പഠനത്തിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കും. സ്‌കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ മെൻ്ററായി നിയമിക്കും' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഗവണ്‍മെൻ്റ് മുമ്പുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി മാതൃകാപരമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'അതിരമ്പിള്ളിയിൽ ജനവാസമേഖലയിൽ കയറിയാണ് ആന ആക്രമിക്കുന്നത്. 17 ആനകളിൽ 11 എണ്ണത്തിനെ കാട്ടിലേയ്ക്ക് അയച്ചു. 500 പേരടങ്ങുന്ന റിസർവ് ഫോഴ്‌സിനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ എടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കും' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'ആനയെ കൊല്ലണമെന്ന നിലപാട് സർക്കാറിന് ഇല്ലെന്നും മുൻപ് വന്ന സർക്കാർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച അക്വാഷ്യയും യുക്കാലിപ്‌സും മഞ്ഞക്കൊന്നയും മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ കാരണം പുൽമേടുകൾ നശിക്കുകയും ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്‌തു. കടുവ പോലുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങൾ പുറത്തേയ്‌ക്ക് വന്നു. ആന വരുന്നതിനും കാരണമുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2020 വരെ അതിരമ്പള്ളിയിൽ ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ അവിടെ 18 ആനകൾ തമ്പടിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണം കൈതച്ചക്ക കൃഷിയാണെന്നും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കോടതി വിധി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് ക്യാബിനറ്റ് ചേർന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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SHIBU BABY JOHN
WILD ELEPHANT ATTACK NEWS
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