വര്ഗീയ പരാമര്ശം പിന്വലിച്ച് നിര്വ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സജി ചെറിയാന്; വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ചെന്ന് വിശദീകരണം
വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും മതനിരപേക്ഷ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്
Published : January 21, 2026 at 12:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വര്ഗീയ പരാമര്ശം പിന്വലിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞു എന്ന നിലയില് നടത്തുന്ന പ്രചാരണം തന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി സജി ചെറിയാൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. താന് ജീവിതത്തില് ഇന്നുവരെ സ്വീകരിച്ചതും പുലര്ത്തിയതുമായ മതനിരപേക്ഷമായ തൻ്റെ നിലപാടിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോള് നടക്കുന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമയാ പ്രചാരണങ്ങള് എന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. വര്ഗീയ പരാമര്ശത്തില് വിശദീകരണം നല്കാന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മന്ത്രി വാര്ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് റദ്ദാക്കിയാണ് മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ മതചിന്തകൾക്കതീതമായി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ജാതി, മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തെ വർഗീയതയുടെ ചേരിയിൽ നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. രാജ്യത്താകമാനം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിരന്തരം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന സി.പി.ഐ(എം) പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 42 വർഷത്തെ തൻ്റെ പൊതുജീവിതം ഒരു വർഗീയതയോടും സമരസപ്പെട്ടല്ല കടന്നു പോയത്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലമായി ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ടയാളുകൂടിയാണ് താൻ. അത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും എന്നെ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു.
തൻ്റെ പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചതാണെങ്കിലും ആ പ്രചാരണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രയാസവും വേദനയും ഉണ്ടാക്കിയതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളും ആത്മീയ സംഘടനകളും ആത്മീയ നേതാക്കളും തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നതും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. താൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർവ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കുന്നതായും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഒരു മാപ്പ് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് നടത്തിയ പരാമര്ശമെന്നും പാര്ട്ടി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി വര്ഗീയതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ച മന്ത്രിയാണ്. കേവലം ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ്കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തു പുറത്തും വിഷയം ഉയര്ത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടതുമുന്നണിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് സജി ചെറിയാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന വികാരം സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ ശക്തമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല സജി ചെറിയാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാട് സിപിഎം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷം സജി ചെറിയാൻ്റെ പ്രസ്താവന ഒരു ആയുധമാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വര്ഗീയത പടര്ത്തുന്നതാണ്. വര്ഗീയ ധ്രുവീകരണമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാന് മലപ്പുറത്തും കാസര്കോട്ടും ജയിച്ചവരുടെ പേരുകള് നോക്കിയാല് മതിയെന്നും ഇതാര്ക്കും മനസിലാകില്ലെന്ന് കരുതരുതെന്നുമുള്ള സജി ചെറിയാൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദമായത്.
