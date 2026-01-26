ETV Bharat / state

ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം മൈതാനിയിൽ 77-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പതാകയുയർത്തിയ ശേഷം നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

P A Mohamed Riyas Democracy Republic Day Secularism
മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനും നിരാകരിക്കാനുമുള്ള ഏത് ശ്രമവും നമ്മെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുകയേ ചെയ്യൂ എന്ന് ടൂറിസം-പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം മൈതാനിയിൽ 77-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പതാകയുയർത്തിയ ശേഷം നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, ഫെഡറലിസം, സമത്വം തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ആശയങ്ങളെയും വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ സംസ്കാരങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി ഇന്ത്യയെന്ന ആശയത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു ഭരണഘടന. വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോഴാണ് രാജ്യം വികസിക്കുക. മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഭരണഘടന എതിർക്കുന്നു. എല്ലാ വൈജാത്യങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഇന്ത്യക്കാരായി നാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിലുള്ള ഇന്ത്യയെന്ന സത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാലാണ്.

നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മഹത്തായ ആശയത്തെ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ഇന്ത്യയാണെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനാവും. നാമെല്ലാം തുല്യരാണെന്നും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും കഴിയുന്ന വിശാലമായ മാനവിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അചഞ്ചലരായി, ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാവിലെ 8.55-ഓടെ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയ മന്ത്രിയെ ജില്ലാ കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജി. ജയദേവ്, കോഴിക്കോട് റൂറൽ പൊലീസ് മേധാവി ടി. ഫറാഷ് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ഒമ്പത് മണിക്ക് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം മന്ത്രി തുറന്ന ജീപ്പിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ്ലാറ്റൂണുകളുടെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു. മാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ടി.പി. ദിനേശ് ആയിരുന്നു പരേഡ് കമാൻഡർ. ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ എസ്.ഐ. കെ. സുജിത്ത് കുമാർ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡറായി.

പരേഡിൽ പോലീസ്, സായുധ റിസർവ് പൊലീസ്, വനിതാ പോലീസ്, എക്സൈസ്, വനം വകുപ്പ്, അഗ്നിരക്ഷാ സേന, എൻ.സി.സി, എസ്.പി.സി, സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ 20 പ്ലാറ്റൂണുകൾ അണിനിരന്നു. എം.എൽ.എമാരായ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മില്ലി മോഹൻ, കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഒ. സദാശിവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

പരേഡിൽ സേനാ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് റൂറൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ എം.കെ. വിവേകൻ നയിച്ച പോലീസ് പ്ലാറ്റൂണും വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിൽ കെ. ദയാകൃഷ്ണ നയിച്ച മാവൂർ സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് പൊലീസ് കേഡറ്റ് ടീമും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്ലാറ്റൂണുകൾക്കും മന്ത്രി ഉപഹാരം കൈമാറി. ദേശീയ ഗാനത്തോടെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി. തുടർന്ന് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെയും പ്രൊവിഡൻസ് എച്ച്.എസ്.എസിലെയും വിദ്യാർഥിനികളുടെ ദേശഭക്തി ഗാനാലാപനവും സെന്‍റ് വിൻസന്‍റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് വിദ്യാർഥിനികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസും അരങ്ങേറി.

Also Read: 'സുശക്തമായ കേന്ദ്രവും സംതൃപൃത സംസ്ഥാനങ്ങളും ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ കാതല്‍': മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

TAGGED:

P A MOHAMED RIYAS
DEMOCRACY
REPUBLIC DAY
SECULARISM
MINISTER RIYAS IN REPUBLIC DAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.