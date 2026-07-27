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ഹരിപ്പാട് പെട്ടിക്കട ഇടിച്ച് പൊളിച്ച സംഭവം;'വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല', ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീവത്സം സില്‍ക്‌സിന് മുമ്പിലെ പെട്ടിക്കട അനധികൃതമായി ഇടിച്ച് പൊളിച്ചത്.

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Photo from the press meet. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 12:06 PM IST

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കാസർകോട്: ഹരിപ്പാട് സ്വകാര്യ വസ്‌ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാനത്തിന് മുമ്പിലെ പെട്ടിക്കട അനധികൃതമായി ഇടിച്ച് പൊളിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാതെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല. വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് മാറിയത്. കാസര്‍കോട്‌ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീവത്സം സില്‍ക്‌സിന് മുമ്പിലെ പെട്ടിക്കട അനധികൃതമായി ഇടിച്ച് പൊളിച്ചത്. അശോകന്‍ എന്നയാളുടെ പെട്ടിക്കടയാണ് വസ്‌ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ അധികൃതര്‍ പൊളിച്ച് നീക്കിയത്. സംഭവത്തില്‍ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ പൊലീസെത്തി കേസെടുത്തു.

അശോകന് ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള കടയാണ്. എന്നാല്‍ പെട്ടിക്കട ശ്രീവത്സരത്തിന്‍റെ വികസനത്തിന് തടസം സൃഷ്‌ടിച്ചതാണ് കട പൊളിക്കാന്‍ കാരണം. രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയുടെ മണ്ഡലം കൂടിയായ ഹരിപ്പാട് ഇന്നലെയാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയില്‍ നിന്നും പ്രതികരണമില്ലാതിരുന്നത്.

ഇവിഎം ഹാക്കിങ്ങിലും പ്രതികരണം

കാസര്‍ക്കോട്ടെ ഇവിഎം ഹാക്കിങ്ങിലും പ്രതികരിച്ച് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല. അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് ചെയര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തൊട്ട് പിന്നാലെ രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ജനാധിപത്യത്തെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നെങ്കില്‍ നടപടി വേണമെന്നും രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ ചെന്നിത്തലയോട് പറഞ്ഞു. കാഫിർ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് പോലെ വ്യാജ ആരോപണമെങ്കിൽ അതും അന്വേഷിക്കണമെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡിവൈഎസ്‌പിമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം
ഡിവൈഎസ്‌പിമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ എതിർപ്പ് പാടെ അവഗണിച്ച് ചെന്നിത്തല. ഓരോരുത്തരുടെയും ജാതകം പരിശോധിച്ച് നിയമിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോയെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം. 161 ഡിവൈഎസ്‌പിമാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബേക്കൽ ഡിവൈഎസ്‌പി നിയമനത്തെ ചൊല്ലിയാണ് കാസർകോട് കോൺഗ്രസിൽ എതിർപ്പ് ഉയർന്നത്. നിലമ്പൂർ ഡിവൈഎസ്‌പിയായ വികെ വിശ്വംഭരൻ നായരെ ബേക്കലിൽ നിയമിക്കരുതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

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പെരിയ ഇരട്ടകൊലപാതക സമയത്ത് ബേക്കൽ സിഐ ആയിരുന്നു വികെ വിശ്വംഭരൻ നായർ. കൊലപാതക ശേഷം നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വികെ വിശ്വംഭരൻ നായർ വേട്ടയാടിയതായി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. നിയമന ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ പരാതി അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. വ്ലോഗർ ഖാദർ കരിപ്പൊടിയ്‌ക്കെതിരായ വധശ്രമക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. എസ്‌പിയോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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