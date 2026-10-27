എം.സി. റോഡ് നാലു വരിയാക്കൽ; 100 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ 5000 കോടി രൂപയിലധികം ചെലവെന്ന് മന്ത്രി
പദ്ധതി നടത്താൻ ആവശ്യമായ സർവേയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും പൂർത്തിയാക്കി,കരട് അലൈൻമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ സാധ്യതാപഠനം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Published : October 27, 2026 at 1:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എംസി റോഡ് നാലുവരിയാക്കൽ നടപടികൾക്കായി 100 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനായി 5000 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവ് വരുമെന്ന് മന്ത്രി പി കെ ബഷീർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. നാലുവരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ണന്തല–ചെങ്ങന്നൂർ വരെ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി, പദ്ധതി നടത്താൻ ആവശ്യമായ സർവേയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും പൂർത്തിയാക്കി,കരട് അലൈൻമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ സാധ്യതാപഠനം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കേശവദാസപുരം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുള്ള എം.സി. റോഡും, കൊല്ലം - ചെങ്കോട്ട റോഡും നാലു വരിയാക്കുന്നതിനായി 1500 കോടി രൂപയുടെ തത്ത്വത്തിലുള്ള അനുമതിയാണ് മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമായി മണ്ണന്തല മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ (ഡി.പി.ആർ) തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രീ-ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി.
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2023 ജൂൺ 14-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. മണ്ണന്തല മുതൽ തൈക്കോട് വരെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തെക്കോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ വാഴോട് വരെയുള്ള ഭാഗവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വാഴോട് മുതൽ ഏനാത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏനാത്ത് മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നാലാം ഘട്ടം.
കരട് അലൈൻമെൻ്റിന് വിശദമായ പരിശോധനയും സാധ്യതാപഠനവും നടത്തി അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് നിലവിൽ തത്ത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി മാത്രമാണുള്ളത്. അതിനാൽ നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കാവശ്യമായ തുക പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. പദ്ധതിക്കായി ഏകദേശം 100 ഹെക്ടർ സ്വകാര്യഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി എം.സി. റോഡ് കടന്നുപോകുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ 18 എം.എൽ.എമാരുടെയും സ്പീക്കറുടെയും യോഗം അടുത്തയാഴ്ച ചേരുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജി.ആർ. അനിൽ എം.എൽ.എ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
എംസി റോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന സഞ്ചാരപാതയാണെന്നും അതിൻ്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എംസി റോഡ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണെന്നും തൻ്റെ കാലത്തെങ്കിലും റോഡ് ശരിയാക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് നോക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രി ബഷീർ പറഞ്ഞു.
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