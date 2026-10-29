'PWD നിര്മാണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് മുമ്പ് 80% ഭൂമിയേറ്റെടുക്കും'; പികെ ബഷീര് നിയമസഭയില്
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ശേഷം മാത്രമെ എസ്റ്റിമേറ്റും ടെന്ഡറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് മന്ത്രി.
Published : October 29, 2026 at 10:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 80 ശതമാനം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം മാത്രമെ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് മന്ത്രി പികെ ബഷീർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് ശേഷം മാത്രമെ എസ്റ്റിമേറ്റും ടെന്ഡറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം കൊണ്ട് 2000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നൽകിയതെന്നും ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ കുഴിച്ചാൽ അത് പിഡബ്ല്യൂഡി തന്നെ നികത്തുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. റോഡ് കുഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തുടർ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി പണം കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന നടപടി ഊർജിതമാക്കും. ഇപ്പോൾ യാതൊരു അസൂത്രണവുമില്ലാതെ റോഡുകൾ കുഴിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മന്ത്രി പികെ ബഷീർ പറഞ്ഞു.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് ടാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിക്കുന്നത് തടയാൻ രണ്ട് വകുപ്പുകളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി രമ്യതയിലെത്തണമെന്ന് വിപി സജീന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പൊളിക്കുന്നവർ തന്നെ കുഴി മൂടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അതിലിട്ട് മൂടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും വിപി സജീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുഴിച്ചു മടങ്ങിയാലുടൻ ബിഎസ്എൻഎൽ എത്തുമെന്ന പരാമർശവുമായി സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും റോഡുകളിലെ കുഴി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു.
നിയമസഭയുടെ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകപ്പ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടുമെന്ന് മന്ത്രി പികെ ബഷീർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർജീവമായിരുന്നു. കിഫ്ബി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വകുപ്പ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ പഴയ കാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.
കിഫ്ബി അവലോകന സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് പഴയ കാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. കിഫ്ബിയുടെ ചില നടപടികൾ മൂലമാണ് പല പദ്ധതികളും തടസപ്പെടാനുള്ള കാരണം. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കിഫ്ബിക്ക് ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായിരുന്നു. പ്രസ്തുത തടസങ്ങൾ നീക്കുന്നതിലൂടെ കിഫ്ബിയിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കഴിയും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതോടെ മന്ദഗതിയിൽ ആയിരുന്ന പല പദ്ധതികളും റെക്കോഡ് വേഗതയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി പികെ ബഷീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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