മരുന്നുക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ; ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശിച്ച് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾ, ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം മരുന്നുകളുടെയും വിതരണം സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ
Published : October 6, 2026 at 6:40 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരുന്നുക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥാപന മേധാവികൾ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾ, ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം മരുന്നുകളുടെയും വിതരണം സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു.
ഓരോ ജില്ലകളിലെയും ഡിഎംഎഒമാരോട് മരുന്ന് ലഭ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മന്ത്രി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കെഎംഎസ്സിഎൽ വഴി വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ പൂർണമായും ജില്ലാ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, മനോരോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഏതാനും മരുന്നുകൾ കൂടി പൂർണതോതിൽ ഉടൻ ലഭ്യമാകും, അതുവരെ ലോക്കൽ പർച്ചേസിലൂടെ ഇവ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾക്കുള്ള ഫാക്ടർ ഒമ്പത് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും മന്ത്രി പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകി. നിലവിൽ ഫാക്ടർ ഒമ്പത് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യാനുസരണം എത്തിക്കുമെന്ന് കെഎംഎസ്സിഎൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ദൗർലഭ്യം ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ജില്ലതല മരുന്ന് നിരീക്ഷണ സമിതികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്രതിരോധിക്കും
ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റു വകുപ്പുകളുമായും തദ്ദേശ സ്ഥാപങ്ങളുമായും ചേർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 24 മണിക്കൂർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് സേവനം കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 108 ആംബുലൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുവെന്നു നിരീക്ഷിക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില വിതരണ കമ്പനികൾ പിന്മാറിയതും മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലത്തുണ്ടായ ചില ഭരണപരമായ താമസങ്ങളുമാണ് ചില മരുന്നുകളുടെ താൽക്കാലിക കുറവിന് കാരണമായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്
ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷർമിള മേരി ജോസഫ്, ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. രേണു രാജ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. വി മീനാക്ഷി, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ. വി. വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
Also Read:എ കെ ജി സെൻ്റർ ഭൂമി വിവാദം; മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ