'കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, പാലിയേക്കര വേറെ ആരെങ്കിലും തുറന്നാല് കേസാകും': ഒജെ ജനീഷ്
കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പാലിയേക്കര ടോള് പ്ലാസ തുറന്ന് വിട്ടതിനെ കുറിച്ച് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി തുറന്ന് വിടുമ്പോള് അതില് മറ്റാരും ഇടപെടില്ല. തങ്ങള് നേരത്തെ തുറന്ന് വിട്ടതില് ഇപ്പോഴും കേസുണ്ടെന്നും മന്ത്രി.
Published : September 7, 2026 at 1:38 PM IST
തൃശൂര്: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പാലിയേക്കര ടോള് പ്ലാസ യാത്രക്കാര്ക്കായി തുറന്ന് കൊടുത്ത സംഭവത്തില് പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രം ടോള് പ്ലാസ തുറന്ന് വിട്ടതില് കാര്യമില്ല. ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൃശൂരില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ്.
ടോള്പ്ലാസ അധികാരികള് വളരെയധികം പണം ഇതിനോടനകം പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷവും വീണ്ടും ആ ടോളിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് അനുഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടോള് കൊടുക്കുന്നതിന് തങ്ങളാരും എതിരല്ല. അതിന് തങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ടോള് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും നീണ്ട സമയം ബ്ലോക്കില് കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയില് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടമുണ്ടായതും നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഹൈവേയില് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതില് 11ലധികം ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകള് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും എന്നാല് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറുകള് ബ്ലോക്കില് കിടക്കുമ്പോഴും ടോള് കര്ശനമായി പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതി താത്കാലികമായി അത് നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് തുടര്ച്ചയായി കുറച്ച് അധികം സമയം നീട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമുണ്ടായത്.
ജനങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രോള് പിരിവ് അവസാനിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കില് അവിടെ കൃത്യമായ സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കണം. ടോള് പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണല് ഹൈവേ അതോറിറ്റി പലപ്പോഴും ടോളിന്റെ ഹൈക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തുകയും നിരന്തരമായി ടോള് പിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് അടിസ്ഥാനപരമായി ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മുഴുവനായി ഏര്പ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ജനപ്രതിനിധികളാരെങ്കിലും വന്ന് ബലമായി തുറന്ന് വിട്ടത് കൊണ്ടായില്ല. അതുപോലെ സാധാരണക്കാരന് ഇറങ്ങി തുറന്ന് വിട്ടാല് അത് കേസാകും. താന് തന്നെ നേരത്തെ നിരന്തരം ടോള് തുറന്ന് വിടുകയും അതിന്റെ പേരില് നിരന്തരം കേസില് പ്രതി ചേര്ക്കപ്പെടുകയും പിഴ അടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ടോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് തുറന്ന് വിടുമ്പോള് മറ്റാരും അതില് ഇടപെടാന് സാധ്യതയില്ല. എന്നാല് സാധാരണം ഒരു പൗരന് പോയി തുറന്നുവിട്ടാല് സ്ഥിതി എന്താകുമെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
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നിലവില് ടോള് അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് വിട്ടാല് അത് മാസാണ്. ജനങ്ങള് കൈയടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് അതല്ല തങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ടോള് പിരിക്കുന്നതില് ജനങ്ങള് എതിരല്ല. പക്ഷെ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തണം. പാലിയേക്കരയെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം സൗകര്യങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാന് സാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മെസ്സി വിവാദത്തിലും പ്രതികരണം: മെസ്സിയുടെ പേരിലുള്ള വിവാദത്തില് അന്വേഷണത്തില് എഡിജിപി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷല് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കായിക വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തന്നെ അതില് അന്വേഷണ പരിധിയില് വരേണ്ട വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിറക്കുകയും അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ടീം യോഗം ചേരുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണം നല്ല രീതിയില് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് തന്റെയൊരു വിലയിരുത്തല്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടി നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിക്കുകയാണെങ്കില് അതിലൂടെ സര്ക്കാരിനും സ്പോണ്സര്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെന്താണെന്ന് തങ്ങള് പരിശോധിച്ചു. അത്തരത്തില് ഒരു ലാഭം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുകയെന്നും നോക്കി. 200 കോടിയാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവനായുള്ള ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞത്. 82 കോടി രൂപയാണ് വരവ് പറഞ്ഞത്. അതില് ബാക്കിയുള്ള തുകയെ കുറിച്ച് അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള് ആ കുറവ് എങ്ങനെ നികത്തും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഫയലുകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് സ്പോണ്സറായിട്ട് ആര്ബിസി വരുന്നത്. അവരുടെ പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റല് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാല് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായ പഠനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവര്ക്ക് പണം കൈമാറാന് വേണ്ടി അംഗീകാരം വാങ്ങിയത് വിദേശത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാല് ഇവിടെ ഇവന്റ് കേരളത്തിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തില് കൈമാറുന്ന പണം ആരുടേതായിരിക്കും? 10 ലക്ഷം പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലുള്ള ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് 200 കോടി രൂപയുടെ ഇവന്റ് നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് ചോദിച്ചു.
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