പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി യുഡിഎഫ് നയത്തിന് വിരുദ്ധം; കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സമ്മര്ദ്ദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ
എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം യുഡിഎഫിൻ്റെ നയം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഹയര് സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഷംസുദ്ദീന് പറഞ്ഞു.
Published : May 26, 2026 at 8:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുന് ഇടതു സര്ക്കാര് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരുമായി ഒപ്പു വച്ച പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ തുടര്ച്ച സംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ വശങ്ങള് പരിശോധിച്ച ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന്. ഒരു സര്ക്കാര് എന്നത് മുന് സര്ക്കാരിൻ്റെ തുടര്ച്ചയാണ്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില് ചേരാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് മുന് ഇടതു സര്ക്കാര് ഒപ്പിട്ടു എന്നത് യാഥാര്ഥ്യമാണ്. അത്തരത്തില് ഒപ്പിട്ട പദ്ധതിയില് നിന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് പിന്മാറാന് അവകാശമുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എന്നാല് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി യുഡിഎഫ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. പദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തോട് യുഡിഎഫ് എതിരാണ്. ഒരു പദ്ധതിയില് ഒപ്പു വച്ചില്ലെങ്കില് പണം നല്കില്ലെന്നുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ സമ്മര്ദ്ദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇക്കാര്യത്തില് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം യുഡിഎഫിൻ്റെ നയം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഹയര് സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഷംസുദ്ദീന് പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതല് ചര്ച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാന് താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് 30 നുള്ളിൽ പാഠപുസ്തകമെത്തിക്കും
തുടർന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ ഡല്ഹി സന്ദര്ശനത്തിനെപ്പറ്റി ചോദ്യമുയര്ന്നപ്പോള് പദ്ധതിയില് ഒപ്പിട്ടതിൻ്റെ നിയമ വശങ്ങള് പരിശോധിക്കുമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി കാക്കനാട്ടെ കെബിപിഎസ് ഉള്പ്പെടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചില യൂണിറ്റുകളില് മന്ത്രി എന്ന നിലയില് താന് സന്ദര്ശനം നടത്തി അച്ചടിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. പുതിയ സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തും മുന്പുതന്നെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇക്കാര്യത്തില് ദീര്ഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാല് പാഠപുസ്തക വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. മെയ് 30 നുള്ളില് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പാഠപുസ്തകമെത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അർഹരായ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രവേശനം ഉറപ്പ്
പ്ലസ് വണ് പ്രവേശനത്തില് ഇക്കുറി ഒരു ജില്ലയിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സര്ക്കാര്. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്ലസ് വണ് സീറ്റില് വര്ധന വരുത്തിയ ജില്ലകളില് അത് കാലേ കൂട്ടി നടപ്പാക്കാന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്ലസ് വണ് പ്രവേശനത്തില് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായപ്പോഴാണ് വര്ധന വരുത്തിയതെങ്കില് ഇത്തവണ വര്ധിപ്പിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻ്റ് ആരംഭിക്കുക. അതിനാല് തുടക്കം മുതലേ തന്നെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഈ വര്ധനയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് 30 ശതമാനം വര്ധനയും എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില് 20 ശതമാനം വര്ധനയുമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാല് അര്ഹരായ മുഴുവന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഇത്തവണ പ്ലസ് വണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ കണക്കു കൂട്ടലെന്നും മന്ത്രി വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
