ട്രെയിനില്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്കുണ്ടായ അപകടം ദൗർഭാഗ്യകരം, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; ടൂറിസം മേഖലയിലെ ആശങ്കയിൽ ഇടപെട്ട് മന്ത്രി റിയാസ്

മൂന്നാറിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് കേരളം. നെഗറ്റീവ് സംഭവം മാത്രമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും കൂടി വാർത്തയാക്കണമെന്നും മന്ത്രി

മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്
November 3, 2025

കാസർകോട്: വർക്കലയിൽ ട്രെയിനിൽനിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്. ട്രെയിനുകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട പ്രശ്നമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മൂന്നാറിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് കേരളം. നെഗറ്റീവ് സംഭവം മാത്രമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും കൂടി വാർത്തയാക്കണമെന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂന്നാറിൽ എത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരിയുടെ ദുരനുഭവം അവർ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കു വെച്ചിരുന്നു. ദേശീയ പാത 66 മായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നാളെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിധിൻ ഗഡ്ഗരി ദേശീയ പാത സംബന്ധിച്ച് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പിണറായി സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് വികസനം ഇത്രത്തോളം ആയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ പരാമർശത്തിലും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിമർശനത്തിലും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല.


പ്രതി പിടിയിൽ

വര്‍ക്കലയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനില്‍നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതി പിടിയില്‍. പനച്ചിമൂട് സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാറിനെ ആര്‍പിഎഫ് പിടികൂടിയത്. സംഭവസമയത്ത് ഇയാള്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
യുവതിയെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് തള്ളിയിട്ടതെന്നാണ് നിഗമനം.

തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ന്യൂഡൽഹി-തിരുവനന്തപുരം കേരളാ എക്‌സ്പ്രസിൽ ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി 8.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആലുവയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ടാണ് കേരളാഎക്‌സ്പ്രസിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്‌മെൻ്റിൽ യുവതിയും സുഹൃത്തും കയറുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുരേഷ് ജനറൽ കമ്പാർട്‌മെൻ്റിൽ കയറി. സുരേഷ്‌കുമാറിൻ്റെ മദ്യ ലഹരിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം യുവതിയും സുഹൃത്തും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് തർക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

തുടർന്ന് യുവതി ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയം നോക്കി വർക്കല സ്റ്റേഷന് സമീപം അയന്തി ഭാഗത്ത് വച്ച് പ്രതി ട്രെയിനിൽ നിന്നും യുവതിയെ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി യുവതിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലും യുവതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായ ആന്തരിക പരിക്കുകളുണ്ടെന്നും യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

