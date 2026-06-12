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കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ കുട്ടികള്‍ ഇനി സർക്കാറിൻ്റെ തണലിൽ വളരും; പ്രഖ്യാപനവുമായി മോൻസ് ജോസഫ്

കുട്ടികളുടെ പഠനചിലവും ചികിത്സാ ചെലവുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞ ബദ്ധമാണ്. കുട്ടികളുടെ തുടർ പുനരധിവാസ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ്.

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Minister Mons Joseph (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 8:30 PM IST

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കോട്ടയം: കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ, ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കുപറ്റിയ കുട്ടികളുടെ പഠനചിലവും ചികിത്സാ ചെലവുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞ ബദ്ധമാണ്. കുട്ടികളുടെ തുടർ പുനരധിവാസ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരമാണ് ജില്ലയുടെ മന്ത്രിയെന്ന് നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മോൻസ് ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മുൻപ് തന്നെ മരണപെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ മാതാവും കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം പൂർണമായി സർക്കാരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായ മാനസിക വിഷമം മാറാൻ സൈക്യാട്ടറി വിഭാഗം മേധാവിയോട് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകാൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് സുപ്രണ്ട് ഡോ. ടിജി തോമസ് ജേക്കബിന് നിദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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മന്ത്രിയോടൊപ്പം നാട്ടകം സുരേഷ് എംഎൽഎ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് സുപ്രണ്ട് ഡോ. ടിജി തോമസ് ജേക്കബ്‌, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ വർഗീസ് പി പുന്നൂസ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആർഎംഒ ഡോ. സാം മാമൻ, കേരള കോൺഗ്രസ്‌ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ജെയ്‌സൺ ജോസഫ് ഒഴുകയിൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗം ജോസ്മോൻ മുണ്ടക്കൽ, ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗം കെ പി പോൾ, സംസ്ഥാന മീഡിയ കോ ഓർഡിനേറ്റർ ബിനു ചെങ്ങളം, അനിൽ വി തയ്യിൽ, സാബു പീടിയെക്കൽ, ജോഷി ജോസ്, കുഞ്ഞു കളപ്പുര, ടിറ്റോ പൈയ്യനാടൻ, തോമസ് പുതുശ്ശേരി തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജൂൺ എട്ടിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ആ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. കൂലിപ്പണിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ സാധാരണ ഇറങ്ങുന്നതിലും അൽപം നേരത്തെയാണ് മാരിയും മക്കളായ രക്ഷനും രക്ഷിണയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. തങ്ങൾ എന്നും ബസ് കാത്തുനിൽക്കാറുള്ള സൂര്യനെല്ലി റോഡിലേക്ക് വെറും 100 മീറ്റർ മാത്രം അകലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയാനയോടൊപ്പം കലിയിളകി വന്ന തള്ളയാന ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചാടിയത്.

പെട്ടന്ന് കാട്ടാന മാരിയെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ ശേഷം നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി മെതിച്ചു. അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ആന രക്ഷനെയും അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. എന്നാൽ ഇവർക്ക് പിന്നാലെ എത്തിയ രക്ഷിണയെ ആന കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് പരിക്കൊന്നുമേറ്റില്ല. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രക്ഷൻ നിലവിൽ അപകടാവസ്ഥ തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കൺമുന്നിൽ അമ്മയുടെ മരണം കണ്ട ആഘാതത്തിലാണ് കുട്ടികള്‍.

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TAGGED:

MINISTER MONS JOSEPH
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ELEPHANT ATTACK IDUKKI
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