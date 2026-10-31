'റോഡ് അപകടങ്ങള് ഗൗരവമായി കാണുന്നു, നിയമ ലംഘനങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും': മോൻസ് ജോസഫ്
മയക്ക് മരുന്നിന് എതിരായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പോലെ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ക്രമീകരണം കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കുമെന്ന് മോന്സ് ജോസഫ്.
Published : October 31, 2026 at 7:38 AM IST
കോട്ടയം: റോഡ് അപകടങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് വര്ധിച്ച് വരികയാണെന്നും അതിനെ സര്ക്കാര് ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ്. വിഷയത്തില് ജനങ്ങള്ക്കുള്ള ആശങ്ക പോലെ തന്നെ സര്ക്കാരിനും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റോഡിന്റെ അളവോ വീതിയോ വര്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് പുതിയതായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വാഹനങ്ങള് പെരുകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് റോഡിന്റെ വലിപ്പമോ കണക്ടിവിറ്റിയോ വര്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം. അതുകൊണ്ട് നിലവില് ഉള്ള റോഡുകളിലൂടെ തന്നെ ഇത്രയും വാഹനങ്ങള് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടിവരികയാണ്. നിലവില് ഇപ്പോള് കാണുന്ന ട്രെന്ഡാകട്ടെ അനിയന്ത്രിതമായി അമിത വേഗത്തില് വാഹനമോടിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരം കാര്യങ്ങള് അനാസ്ഥയോടെ ആളുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിഷയത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഇടപെടാന് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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മയക്ക് മരുന്നിന് എതിരായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പോലെ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ക്രമീകരണം കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കും വിധം നിയമം കര്ശനമാക്കും. നിയമങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയെന്നതെല്ലാം സര്ക്കാര് ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ അധ്യക്ഷതയില് യോഗം ചേര്ന്ന് ഇക്കാര്യം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭാ യോഗം തന്നെ ഗൗരവമായി ഈ വിഷയം ചര്ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം വിഷയത്തില് ശക്തമായ ഇടപെടലുമായി മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജീവന് പൊലിയുന്ന നിരത്തുകള്
അടുത്തിടെ രണ്ട് അപകടങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില് നാടിനെ നടുക്കിയത്. നെടുമ്പാശേരി മിനികൂപ്പര് അപകടവും അതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ചേരാനല്ലൂരില് അപകടവും. നെടുമ്പാശേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില് മൂന്ന് പേരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത്. വാഹനം ഓടിച്ച 19 വയസുകാരന് അടക്കം അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാര് സ്കൂട്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. പ്രതി അമിതമായി മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
ചേരാനല്ലൂരിലാകട്ടെ 17 വയസുകാരന് ഓടിച്ച കാറിടിച്ചാണ് ഒരാള് മരിച്ചത്. ഇതും പുലര്ച്ചെ തന്നെയായിരുന്നു അപകടം. തട്ടുകട നടത്തുന്ന ജയബാലകൃഷ്ണന് എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് ജഡ്ജിയും വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയുമായ പിതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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