മന്ത്രി അറിയാതെ താഴേത്തട്ടിൽ ബാർ ലൈസൻസ്; എല്ലാവിധ പഴുതുകളും പൂർണമായും അടയ്ക്കുമെന്ന് എം. ലിജു, എം. ബി രാജേഷിനെതിരെയും വിമർശനം
കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എക്സൈസ് ചട്ടങ്ങളിൽ വരുത്തിയ എല്ലാവിധ പഴുതുകളും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പൂർണ്മയും അടയ്ക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം. ലിജു
Published : November 3, 2026 at 4:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എക്സൈസ് ചട്ടങ്ങളിൽ വരുത്തിയ എല്ലാവിധ പഴുതുകളും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പൂർണമായും അടയ്ക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു. സർക്കാരും മന്ത്രിയും അറിയേണ്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തീർപ്പാക്കാൻ അധികാരം നൽകിയ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയാണ് നിലവിലെ അഴിമതികൾക്ക് വഴിവെച്ചതെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബാർ ലൈസൻസുകളുടെ അനുമതി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കമ്മീഷണറോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 700-ലധികം ബിയർ- വൈൻ പാർലറുകൾക്ക് സ്റ്റാർ പദവി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ അനുമതിയില്ലാതെ നേരിട്ട് ബാർ ലൈസൻസ്ആക്കി മാറ്റാനുള്ള അധികാരം താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാർക്ക് നൽകി. ഈ ചട്ടത്തിൻ്റെ മറവിൽ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രം 488 വൈൻ പാർലറുകളാണ് പെട്ടെന്ന് ബാറുകളായി മാറിയത്. ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം പരിഗണിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ബാറുകൾ അനുവദിച്ച മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ബി. രാജേഷിനോടും ആ ഭരണത്തോടും തനിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ലിജു തുറന്നടിച്ചു. മന്ത്രി പോലും അറിയാതെ താഴേത്തട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്ന സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിച്ച് എം. ബി. രാജേഷ് സ്വയം നോക്കുകുത്തിയായി മാറി. എന്നാൽ അഴിമതിയുടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയോട് ഒത്തുപോകാൻ താൻ തയാറല്ലെന്നും നടപടികളിലൂടെയാണ് തൻ്റെ അസംതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
23 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ബാറുകളിൽ കയറി മദ്യപിച്ച് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുൻ സർക്കാർ നടപടി എടുത്തില്ല. എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് മദ്യം നൽകുന്ന ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് ഉടൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലിജു വ്യക്തമാക്കി.
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നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലെ ബാർ ലൈസൻസ് അപേക്ഷ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ, പുതിയ മദ്യനയം വരാതെ ലൈസൻസ് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന കൃത്യമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് . ഇതുകൂടാതെ ലഭിച്ച മറ്റ് 29 പുതിയ ബാർ അപേക്ഷകളും സർക്കാർ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവംബർ 30-നകം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ നേരത്തെ തന്നെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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