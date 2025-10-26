നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപാകതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും; അടിമാലി സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി കെ രാജൻ
അടിമാലി സംഭവം വേദനാജനകമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. കർഷകർക്ക് ബുദ്ധമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.
Published : October 26, 2025 at 8:35 PM IST
തൃശൂർ: അടിമാലിയിലെ സംഭവം വേദനാജനകമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. മുൻകരുതൽ എടുത്തതുകൊണ്ട് ദുരന്തം ഒഴിവായി. ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച തന്നെ മണ്ണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടർ എത്തിച്ചിരുന്നു. നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപാകതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. ജനങ്ങൾ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മാതൃകയാണെന്നും മന്ത്രി തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു.
അനധികൃത മരം മുറി ഉണ്ടായാൽ യഥാർഥ ഉത്തരവാദിത്വം കർഷകനായിരിക്കും എന്നതാണ് ചട്ടമെന്നും മന്ത്രി കെ. രാജൻ പറഞ്ഞു. അപ്പീൽ കേൾക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായപ്പോൾ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിച്ചതാണ്. കർഷകർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും കർഷകരോട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ദ്രോഹ നടപടികളും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.
അടിമാലി ദുരന്തം
അടിമാലിയിൽ റോഡ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണെടുപ്പിലും റോഡ് വീതി കൂട്ടലും കലാശിച്ചത് വലിയ ദുരന്തത്തിലാണ്. നേര്യമംഗലം മുതൽ മൂന്നാർ വരെയുള്ള ഭാഗം വീതി കൂട്ടുന്നതിനിടെയാണ് ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 22 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാകാൻ കാരണമായി.
വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതാണ് പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത്. അശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണെടുപ്പും അധികൃതർ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമാണ് ദുരന്തത്തിന് വഴി വെച്ചതെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഈ അശാസ്ത്രീയമായ മണ്ണെടുപ്പാണ് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
ദേശീയപാതയിൽ കൂമ്പൻപാറയ്ക്ക് അടുത്ത് അപകടകരമായ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണാണ് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് തുടരാൻ ഭയമാണ് എന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ആജീവനാന്ത സമ്പത്ത് എല്ലാം എടുത്ത് താത്കാലിക ക്യാമ്പുകളിലേയ്ക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേയ്ക്കും പലായനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ.
നിലവിലെ അപകടം സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തുടർ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശത്തെ 44 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കും. 25 കുടുംബങ്ങളെ അടിമാലി സർക്കാർ സ്കൂളിലെ താത്കാലിക ക്യാമ്പിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പ്രാഥമിക രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
