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ശബരിമല അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ

ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്‌ടർമാരുടെ പോസ്റ്റ് ഒഴിവ് നികത്താൻ നടപടി എടുക്കും. ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിയമനം പൂർത്തിയാക്കും.

K MURALEEDHARAN CABINET LOCAL SELF GOVT FUND HOSPITAL FUND
K. Muraleedharan (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 5:57 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 6:12 PM IST

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പാലക്കാട്: ശബരിമല അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

ശബരിമല അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ (ETV Bharat)

ഇത്രയും വലിയ കൊള്ള കണ്‍മുന്നില്‍ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇടപെടാതിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. തങ്ങളാരും കോടതിയലക്ഷ്യം നടത്തുന്നവരല്ല. സര്‍ക്കാരിന് ഇത് ഏറെ ദുഃഖകരമാണ്. ഇടപെട്ടാല്‍ അത് കോടതിയലക്ഷ്യമാണ്. നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക. കോടതി ഇടപെട്ടാലേ ഇത് സാധിക്കൂ. കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വൈകുന്തോറും കട്ടവര്‍ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. കക്കാന്‍ മിടുക്കരായവര്‍ക്ക് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതിന് അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സമയവും കിട്ടും.

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സര്‍ക്കാരിന് ഒരു കാര്യവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം. അപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇടപെടാനാകില്ല. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കുറച്ച് കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. തെറ്റ് ചെയ്‌തവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കാന്‍ ജനങ്ങളാല്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കണമെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിയമവശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് സര്‍ക്കാരിന് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

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തദ്ദേശ ഫണ്ട്‌ വെട്ടിക്കുറച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കണമെന്ന് മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ ഫണ്ട്‌ വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കണം. മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ലന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്‌ടർമാരുടെ പോസ്റ്റ് ഒഴിവ് നികത്താൻ നടപടി എടുക്കും. ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിയമനം പൂർത്തിയാക്കും.

Last Updated : July 14, 2026 at 6:12 PM IST

TAGGED:

K MURALEEDHARAN
CABINET
LOCAL SELF GOVT FUND
HOSPITAL FUND
SABARIMALA INVESTIGATION

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