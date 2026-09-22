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സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ മാറും, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും; മരുന്ന് ക്ഷാമം ഒക്ടോബറോടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ

ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡോക്‌ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പുതിയ തസ്‌തികകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ.

STAFFING PATTERN IN GOVT HOSPITALS K MURALEEDHARAN STAFF HOSPITALS MINISTER K MURALEEDHARAN HEALTH
Minister K. Muraleedharan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 7:18 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ അമിത ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 1960കളിലെ പഴയ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പരിഷ്‌കരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെയും അനുബന്ധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നതായി ഇടിവി ഭാരത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡോക്‌ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പുതിയ തസ്‌തികകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പുതിയ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ അടിയന്തരമായി നികത്തുന്നതിനൊപ്പമാണ് പുതിയ തസ്‌തികകളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ 24 മണിക്കൂർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഡോക്‌ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ ആശങ്കകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അവരുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

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സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുകൾ പൂർണമായും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രികളുടെ സേവനങ്ങളെ തരംതാഴ്ത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണം. എക്കാലത്തും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രധാന ആശ്രയം സർക്കാർ ആശുപത്രികളാണ്. മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

അത്യാവശ്യമായ 855 മരുന്നുകളിൽ 664 എണ്ണത്തിനും പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 530ലധികം മരുന്നുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കായി വീണ്ടും ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്‌പിരിൻ, ഡോക്‌സിസൈക്ലിൻ എന്നിവ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെയും, ബാക്കി മുഴുവൻ മരുന്നുകളും ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തോടെയും പൂർണതോതിൽ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാക്കും. എച്ച്എൽഎൽ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ് വഴി നിർമിക്കുന്ന പുതിയ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ 18 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് അടിയന്തര വിദഗ്‌ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 36,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്‌തീർണത്തിൽ മൂന്ന് നിലകളായാണ് പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ രണ്ട് നിലകൾ കൂടി നിർമിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന. കാഷ്വാൽറ്റി, മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ്, ലേബർ-ഡെലിവറി റിക്കവറി യൂണിറ്റുകൾ, എക്‌സ്‌റേ, അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്‌കാനിങ്, മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നിവയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്‌ളോറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ഒന്നാം നിലയിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, ഐസൊലേഷൻ മുറികൾ, വിവിധ വാർഡുകളും രണ്ടാം നിലയിൽ ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്, ഹൈ ഡിപ്പൻഡൻസി യൂണിറ്റ്, ഓപറേഷൻ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതര പരിചരണത്തിനും ശസ്ത്രക്രിയ സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾക്കുമായി എച്ച്എൽഎല്ലിന് 20.97 കോടി രൂപയും മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം, മോഡുലാർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഫർണിഷിങ്, ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് 2.78 കോടി രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ ഷർമിള മേരി ജോസഫ്, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർ ഡോ കെ വി വിശ്വനാഥൻ, ആരോഗ്യ കേരളം മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഡോ രേണുരാജ്, ഡി പി എം ഡോ അർനോൾഡ് ദീപക് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

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STAFFING PATTERN IN GOVT HOSPITALS
K MURALEEDHARAN STAFF HOSPITALS
MINISTER K MURALEEDHARAN
HEALTH
K MURALEEDHARAN STAFF HOSPITALS

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