ശബരിമലയിൽ അരവണ ക്ഷാമം:'നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം': കെ മുരളീധരന്
ശബരിമലയിൽ അരവണ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്.ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കുമ്പോള് ഭക്തര്ക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കണമെന്നും മന്ത്രി. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം വേണ്ടേയെന്നും ചോദ്യം.
Published : September 21, 2026 at 11:37 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തര്ക്ക് അരവണ പായസം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില് തിരുവിതാകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെ വിമര്ശിച്ച് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്. വിഷയം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാന് സര്ക്കാരിന് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസാദത്തിന്റെ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലയളവിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണോ എന്ന കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചുവന്ന അരി, ശർക്കര, നെയ്യ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ക്ഷേത്ര പ്രസാദമായ അരവണ പായസത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. നിർമാണ പ്ലാന്റ് നവീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായത്. ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആ പണി നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തീർഥാടന കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നവീകരണം നടത്തുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അവകാശപ്പെട്ട കാര്യം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, അപ്പോൾ മണ്ഡലകാലത്തിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് അരവണ ലഭിക്കേണ്ടതില്ലേ? ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം വേണ്ടേയെന്നും" മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
സന്നിധാനത്ത് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള് തുടരാന് അനുവദിക്കാനാകില്ല. ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കുമ്പോള് ഭക്തര്ക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കണം. അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഏര്പ്പെടുത്തണം. ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിലെ നവീകരണമോ അറ്റകുറ്റപ്പണികളോ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയോ വേണമെന്നും" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ദേവസ്വം ബോർഡ് ദിവസവും പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അരവണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം
സന്നിധാനത്ത് അരവണ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. കന്നിമാസ പൂജ പൂര്ത്തിയാക്കി നട അടയ്ക്കാനിരിക്കെ 5000 അരവണ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കുള്ളത്. അതേസമയം ഇന്ന് ദര്ശനത്തിനായി എത്തുക 15,000 ഭക്തരാണ്. ഓണ്ലൈന് ബുക്കിങ്ങിലെ കണക്കാണിത്. എന്നാല് സ്പോട്ടിങ് ബുക്കിങ് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാല് തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണം 17,000ത്തിലധികമാകും. നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാള് ഒരു അരവണയെന്ന കണക്ക് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കില് അതിന് പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. അതേസമയം അപ്പത്തിന് ക്ഷാമമില്ലെന്നാണ് ശബരിമലയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
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