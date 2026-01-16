മത്സരിക്കുന്നെങ്കില് ചടയമംഗലത്തു തന്നെ, തുടർഭരണം ഉറപ്പ്; മനസ് തുറന്ന് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി
കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അധിക സമയവും എന്റെ മണ്ഡലമായ ചടയമംഗലത്താണ്. ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഇതിനകം നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു
തിരുവനന്തപുരം: ജെ. ചിഞ്ചുറാണിയാണ് സിപിഐയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്ന വനിതാ മന്ത്രി. 1957-ൽ ഗൗരിയമ്മ സിപിഐ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിളർപ്പിന് മുൻപായിരുന്നു. സിപിഐയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉറച്ച മണ്ഡലമായ ചടയമംഗലത്തുനിന്ന് കന്നിയങ്കത്തിൽ വിജയിച്ചാണ് ചിഞ്ചുറാണി രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായത്. 22-ാം വയസിൽ ഇരവിപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായി വിജയിച്ചാണ് ചിഞ്ചുറാണിയുടെ പാർലമെന്ററി രംഗത്തെ പ്രവേശനം.
സിപിഐയുടെ തലപ്പൊക്കമുള്ള നേതാക്കളായ എം.എൻ. ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, വെളിയം ഭാർഗവൻ എന്നിവരെ നിയമസഭയിലേക്കയച്ച ചടയമംഗലത്തുനിന്ന് ജെ. ചിഞ്ചുറാണിയെ പാർട്ടി മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളെ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ കൂടിയായ മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി പൂർണമായും തള്ളുകയാണ്. മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചടയമംഗലത്തുനിന്നുതന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി 'ഇടിവി ഭാരതിന്' അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയുടെ നിലവിലെ ചട്ടമനുസരിച്ച് രണ്ടു തവണ മത്സരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. രണ്ടാം മത്സരവും ചടയമംഗലത്തുനിന്നുതന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാണ്. 2016 മുതൽ കേരളത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വികസന-ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ മൂന്നാം ഇടതു സർക്കാർ തുടർർച്ചയായി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മന്ത്രി.
ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർണരൂപം
മൂന്നാം ഇടതു സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?
നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എം.എൽ.എ ആയി ആദ്യമായി കടന്നുവന്നിട്ടും രണ്ടാം ഇടതു സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയാകാൻ പാർട്ടി അവസരം നൽകി. ആദ്യമായി മന്ത്രിയായതിന്റെ പരിമിതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനു മുൻപ് ദീർഘകാലം ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അംഗമാകാനും ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നല്ലൊരു സംഘത്തിന്റെയും സഹകരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ച് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പൈസ പോലും പാഴാക്കാതെ പദ്ധതികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രീതി. കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അധിക സമയവും എന്റെ മണ്ഡലമായ ചടയമംഗലത്താണ്. ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഇതിനകം നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ശ്രദ്ധ പൂർണമായും ചടയമംഗലത്തുതന്നെയാണ്... പക്ഷേ, സമീപകാലത്തെ ചില മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ ചിഞ്ചുറാണിയെ ചടയമംഗലത്തുനിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു?
ഇത്തരം വാർത്തകളെല്ലാം മാധ്യമസൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ്. എവിടെനിന്ന് ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്നറിയില്ല. എന്നെ പാർട്ടി നിയോഗിച്ചത് ചടയമംഗലത്തേക്കാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളെ നിയമസഭയിലേക്കയച്ച മണ്ഡലമാണത്. ഒരു തവണ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐ വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണത്. അവിടെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയാണ് ഞാൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചടയമംഗലത്തുതന്നെ മത്സരിക്കും. മറ്റെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാണ്.
ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്ന മന്ത്രി കയ്യൊപ്പു ചാർത്തിയ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയാണ് താങ്കൾ. ആ ഒരു നിലയിലേക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടോ?
അങ്ങനെയൊരു തൃപ്തി എനിക്കുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കൂടുതലാണെന്ന വാദമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി മിൽമയുടെയും കേരള ഫീഡ്സിന്റെയും തീറ്റകൾക്ക് ഞങ്ങൾ വില കൂട്ടുന്നില്ല. ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം വഴി 3 രൂപ സബ്സിഡി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 6 രൂപയുടെ വർദ്ധന വരുത്തി. ഇതിൽ അഞ്ചു രൂപയിലധികം കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മിൽമയുടെ മൂന്ന് മേഖലകളിലും കോടികളാണ് ലാഭം. മിൽമ തിരുവനന്തപുരം മേഖലയ്ക്ക് 33 കോടി രൂപയും എറണാകുളം മേഖലയ്ക്ക് 72 കോടി രൂപയും മലബാർ മേഖലയ്ക്ക് 100 കോടി രൂപയുമാണ് ലാഭം. ഈ ലാഭത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വഴി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. പലരും ഇത് മനസിലാക്കുന്നില്ല. 10 പശുക്കളുള്ള യൂണിറ്റിന് വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് പലിശ മുഴുവൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ സബ്സിഡിയാണ്. അതിദാരിദ്ര്യമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കുടുംബങ്ങളിലൊന്നിന് ഒരു കറവപ്പശുവിനെ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്.
അഞ്ച് വർഷം സംതൃപ്തമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? 'നാടോടിക്കാറ്റി'ലെ ദാസനും വിജയനും പശുക്കളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള സംതൃപ്തിയാണോ?
അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് ന്യായമായും വില ഇനിയും കൂട്ടണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് ഞാൻ. അത് ചെയ്യേണ്ടത് മിൽമയാണ്. അവർ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ടുവന്നാൽ സർക്കാരിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മിൽമയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമെടുക്കാം. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ മരണമടയുന്ന ക്ഷീരകർഷകരുടെ ആശ്രിതർക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 7 പേർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തു. രോഗബാധിതരായി ആശുപത്രിയിലാകുന്നവർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സാ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.
മന്ത്രി സ്വന്തമായി പശുക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ?
തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ ഞാനൊരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 95 ശതമാനവും സങ്കരയിനം പശുക്കളാണ്. നന്നായി തീറ്റ നൽകിയാൽ പാലുൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി ഉയർത്താം. എന്റെ പക്കലുള്ള സങ്കരയിനം പശുവിന് നന്നായി തീറ്റ കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ 12 ലിറ്റർ പാലാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ രണ്ടാം പ്രസവത്തിൽ അത് 22 ലിറ്ററായി ഉയർന്നു. ശുദ്ധമായ പാൽ കൈകൊണ്ട് കറന്നെടുക്കും. ഇത് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് പങ്കിട്ടെടുക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും മറ്റ് സഹമന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?
മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വികസനമാണ് 2016 മുതൽ ഇന്നുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കാരിന്റെ വികസന-ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മൂന്നാം ഇടതു സർക്കാർ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേയില്ല.